CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 4 settembre 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo, alla Sala 1 del cinema Imperia di Oneglia e alla Sala 2 dello Zeni di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – ore 17.00 - 19.30 - 21.45 - di Kyle Balda, Brad Ableson - Animazione - "Anni Settanta. Il giovanissimo Gru è tra i seguaci di un gruppo di supercattivi noto come Vicious 6, e il suo più grande desiderio è quello di unirsi a loro. Quando si presenta l'occasione giusta, Gru decide di affrontare il colloquio in cui dovrà dimostrare di essere abbastanza malvagio, ma le cose non vanno come sperato; anzi, si troverà costretto a battersi proprio contro i supercattivi che tanto ammirava. Insieme ai suoi fedeli assistenti Minions (Kevin, Stuart, Bob e il nuovo servitore Otto) Gru costruirà così il primo nascondiglio e sperimenterà le prime armi…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- BULLET TRAIN – ore 16.45 - 21.00 - di David Leitch - con Brad Pitt, Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon (II), Hiroyuki Sanada - Azione - "Ladybug è uno sfortunato killer che vuole svolgere in pace il proprio lavoro dopo che un ingaggio di troppo non è andato secondo i piani. Ma il destino riserva sorprese. L'ultima missione di Ladybug lo vede scontrarsi con avversari letali provenienti da ogni parte del pianeta sul treno più veloce del mondo, dal quale deve trovare un modo per scendere…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- DC LEAGUE OF SUPER-PETS – ore 16.30 - 19.15 - 21.15 - di Jared Stern, Sam Levine – Animazione/Avventura - "Gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- MEN – ore 16.30 - 19.15 - di Alex Garland - con Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu, Gayle Rankin, Sarah Twomey - Horror/Drammatico - "A seguito di una tragedia personale, Harper si ritira da sola nella rigogliosa campagna inglese, sperando di trovare un luogo dove curare il dolore che la accompagna. Ma dai boschi circostanti sembra materializzarsi qualcosa o qualcuno che inizia a perseguitarla. Quello che inizialmente è un'inquietudine sottesa si trasforma ben presto in un vero e proprio incubo, abitato dai suoi ricordi e dalle sue paure più oscure che prendono forma…”

Voto della critica: **

- TOP GUN: MAVERICK – ore 21.15 - di Joseph Kosinski - con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell – Azione - "Il Capitano di Vascello Pete ‘Maverick’ Mitchell è uno dei migliori - e più spericolati - piloti della marina e nonostante trent'anni di carriera è rimasto esattamente dove vuole essere, sul sedile del pilota piuttosto che dietro una scrivania. Maverick collauda nuovi prototipi di velivoli, spingendoli e spingendosi oltre i limiti. Stavolta però, viene chiamato per addestrare un team di allievi Top Gun, su consiglio dell'Ammiraglio Kazansky, nome in codice Iceman. Tra i piloti che Maverick dovrà addestrare per una missione segreta c'è anche Nick ‘Rooster’ Bradshaw, il figlio di Goose, il defunto compagno di volo di Mav. Affrontando i fantasmi del passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi…”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- UN’OMBRA SULLA VERITA’ – ore 16.45 - 19.15 - 21.30 - di Philippe Le Guay - con François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo, Jonathan Zaccaï, Denise Chalem – Commedia/Drammatico - "A Parigi, Simon ed Hélène decidono di vendere una cantina nello stabile dove abitano. Un uomo dal passato torbido l'acquista e va a vivere lì senza dire niente a nessuno. Piano piano la sua presenza sconvolgerà la vita della coppia…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- CRIMES OF THE FUTURE – ore 17.00 - 21.00 - di David Cronenberg - con Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Scott Speedman, Welket Bungué - Fantascienza - "Quando la specie umana si adatta a un ambiente sintetico, il corpo subisce nuove trasformazioni e mutazioni. Con la sua compagna Caprice, Saul Tenser, artista performativo famoso, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi in spettacoli d'avanguardia. Timlin, un investigatore del National Organ Registry, segue ossessivamente i loro movimenti, quando viene rivelato un gruppo misterioso... La loro missione: usare la notorietà di Saul per far luce sulla prossima fase dell'evoluzione umana…”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- DC LEAGUE OF SUPER-PETS – ore 17.30 - 20.45 - di Jared Stern, Sam Levine – Animazione/Avventura - "Gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- BULLET TRAIN – ore 21.00 - di David Leitch - con Brad Pitt, Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon (II), Hiroyuki Sanada - Azione - "Ladybug è uno sfortunato killer che vuole svolgere in pace il proprio lavoro dopo che un ingaggio di troppo non è andato secondo i piani. Ma il destino riserva sorprese. L'ultima missione di Ladybug lo vede scontrarsi con avversari letali provenienti da ogni parte del pianeta sul treno più veloce del mondo, dal quale deve trovare un modo per scendere…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – ore 20.45 - di Kyle Balda, Brad Ableson - Animazione - "Anni Settanta. Il giovanissimo Gru è tra i seguaci di un gruppo di supercattivi noto come Vicious 6, e il suo più grande desiderio è quello di unirsi a loro. Quando si presenta l'occasione giusta, Gru decide di affrontare il colloquio in cui dovrà dimostrare di essere abbastanza malvagio, ma le cose non vanno come sperato; anzi, si troverà costretto a battersi proprio contro i supercattivi che tanto ammirava. Insieme ai suoi fedeli assistenti Minions (Kevin, Stuart, Bob e il nuovo servitore Otto) Gru costruirà così il primo nascondiglio e sperimenterà le prime armi…”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- DC LEAGUE OF SUPER-PETS – ore 17.30 - di Jared Stern, Sam Levine – Animazione/Avventura - "Gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi…”

Voto della critica: ***

- UN’OMBRA SULLA VERITA’ – ore 21.00- di Philippe Le Guay - con François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo, Jonathan Zaccaï, Denise Chalem – Commedia/Drammatico - "A Parigi, Simon ed Hélène decidono di vendere una cantina nello stabile dove abitano. Un uomo dal passato torbido l'acquista e va a vivere lì senza dire niente a nessuno. Piano piano la sua presenza sconvolgerà la vita della coppia…”

Voto della critica: ***

SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – ore 21.00 - di Kyle Balda, Brad Ableson - Animazione - "Anni Settanta. Il giovanissimo Gru è tra i seguaci di un gruppo di supercattivi noto come Vicious 6, e il suo più grande desiderio è quello di unirsi a loro. Quando si presenta l'occasione giusta, Gru decide di affrontare il colloquio in cui dovrà dimostrare di essere abbastanza malvagio, ma le cose non vanno come sperato; anzi, si troverà costretto a battersi proprio contro i supercattivi che tanto ammirava. Insieme ai suoi fedeli assistenti Minions (Kevin, Stuart, Bob e il nuovo servitore Otto) Gru costruirà così il primo nascondiglio e sperimenterà le prime armi…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- UN’OMBRA SULLA VERITA’ – ore 16.30 - 18.30 - 21.00- di Philippe Le Guay - con François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo, Jonathan Zaccaï, Denise Chalem – Commedia/Drammatico - "A Parigi, Simon ed Hélène decidono di vendere una cantina nello stabile dove abitano. Un uomo dal passato torbido l'acquista e va a vivere lì senza dire niente a nessuno. Piano piano la sua presenza sconvolgerà la vita della coppia…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- DC LEAGUE OF SUPER-PETS – ore 16.30 - 18.30 - 21.00 - di Jared Stern, Sam Levine – Animazione/Avventura - "Gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – ore 16.30 - 18.30 - di Kyle Balda, Brad Ableson - Animazione - "Anni Settanta. Il giovanissimo Gru è tra i seguaci di un gruppo di supercattivi noto come Vicious 6, e il suo più grande desiderio è quello di unirsi a loro. Quando si presenta l'occasione giusta, Gru decide di affrontare il colloquio in cui dovrà dimostrare di essere abbastanza malvagio, ma le cose non vanno come sperato; anzi, si troverà costretto a battersi proprio contro i supercattivi che tanto ammirava. Insieme ai suoi fedeli assistenti Minions (Kevin, Stuart, Bob e il nuovo servitore Otto) Gru costruirà così il primo nascondiglio e sperimenterà le prime armi…”

Voto della critica: ***

- BULLET TRAIN – ore 21.00 - di David Leitch - con Brad Pitt, Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon (II), Hiroyuki Sanada - Azione - "Ladybug è uno sfortunato killer che vuole svolgere in pace il proprio lavoro dopo che un ingaggio di troppo non è andato secondo i piani. Ma il destino riserva sorprese. L'ultima missione di Ladybug lo vede scontrarsi con avversari letali provenienti da ogni parte del pianeta sul treno più veloce del mondo, dal quale deve trovare un modo per scendere…”

Voto della critica: ***

