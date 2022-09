Sanremo: mercoledì prossimo all'Istituto Regionale per la Floricoltura, presentazione fase conclusiva del progetto 'Insuli'

Giunge a conclusione il progetto INSULI, realizzato tramite i fondi messi a disposizione dalla seconda fase della misura 16.01 'Aiuti per la costituzione e l’operatività dei gruppi operativi del PEI' del PSR 2014-2020. L’evento si terrà mercoledì 31 Agosto 2022, dale ore 10.30 alle ore 12.00, presso l’Istituto Regionale per la Floricoltura - Via Carducci, n°12, Sanremo.

"Nell’incontro - si spiega nella nota - verranno presentate le attività svolte dai diversi Partner nell’ambito del progetto e sarà possibile visitare le strutture dell’IRF. Ecco una sintesi delle attività portate avanti nel corso del progetto:

– Attività finalizzate alla diffusione di informazioni e l’offerta di servizi qualificati per il settore; nello specifico l’IRF sta ampliando le sue competenze a supporto di questo settore, sia nella propagazione che in ambito fitopatologico (laboratorio di micropropagazione, laboratorio di analisi fitopatologiche), si stanno organizzando incontri e corsi per il comparto, come il corso che si terrà questo autunno dal titolo 'SUCCULENTE: gestione delle avversità fitopatologiche e diversificazione della produzione' (link per iscriversi: https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/Catalogo);inoltre è stata creata una Pagina Web dedicata al progetto INSULI, i cui trovare le schede dettagliate dei risultati del progetto ed altre informazioni inerenti (www.regflor.it/progetto-insuli/)

– Sviluppo e valorizzazione di una nuova tipologia di prodotto: la pianta succulenta recisa prodotto ed impiegata come fosse un fiore; a questo scopo sono state condotte prove ad hoc per individuare le specie più adatte e valutarne le modalità di coltivazione, conservazione, confezionamento ed impiego. A fine progetto, grazie anche al confronto con commercianti e fioristi, è stato possibile elaborare delle linee guida da fornire alle aziende interessate ad introdurre questo nuova tipologia di produzione.

- Attività finalizzate all’introduzione di nuove specie/varietà sul mercato; nello specifico abbiamo lavorato su specie appartenenti alla famiglia delle Cactaceae e sottofamiglia Opuntioideae, che in Liguria, ad accezione di alcune specie, risultano poco conosciute e coltivate. A questo scopo sono state condotte prove per individuare un protocollo efficiente di coltura in vitro (micropropagazione in laboratorio) al fine di incrementare i numeri di produzione e velocizzarne l’introduzione sul mercato; inoltre, sono stati allestiti campi di coltivazione per la valutazione di diversi parametri biomorfologici e agronomici.

- Incontri per proporre il prodotto piante succulente alla rete dei commercianti del vaso e del reciso, finalizzati a favorire l’ampliamento delle rete commerciale del settore".