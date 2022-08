Il mandala di Mendatica cresce: domenica performance aperta al pubblico per ampliare il disegno

Domenica a Mendatica, dalle ore 15 sarà ampliato il grande Mandala al centro della pista di pattinaggio del borgo. L'iniziativa denominata 'Territori Condivisi', è un’esperienza pittorica collettiva che ha avuto inizio nel 2021.



"La comunità, i turisti e gli artisti locali hanno realizzato un grande Mandala dipinto a simboleggiare la collettività che vive il Parco, cresce e accresce la rete di relazioni. - spiegano gli organizzatori - L’esperienza si articola in tre anni: è stato trattato il tema degli elementi naturali, segnando con quattro cerchi concentrici la traccia del primo mandala. Quest’anno il disegno verrà ampliato con lo scopo di dare continuità all’azione proposta e di rappresentare un’apertura verso l’esterno, invitando tutti coloro che hanno partecipato nel 2021 a ripetere l’esperienza e coinvolgendo nuovi ospiti ad incontrare le comunità del Parco".



“Oltre i confini”, il tema scelto per il 2022, racconta come gli uomini di montagna abbiano saputo guardare oltre le barriere naturali trasformandole in luoghi di unione e condivisione. Queste montagne, tracciate dai sentieri della transumanza, conservano i ricordi remoti, ricchi di tradizioni e cultura, di quei pastori che le hanno percorse e che hanno imparato a vivere in un territorio ostile, ma allo stesso tempo, unico per le sue caratteristiche".



La Cooperativa Brigì fa parte degli operatori aderenti al progetto e si è impegnata a realizzare in questo contesto l’evento “Territori condivisi” all’interno del tema chiave “garantire la coesione sociale”. "Durante la giornata i partecipanti, di tutte le età, in momenti appositi potranno dipingere il Mandala, individualmente o in piccoli gruppi; la giornata si concluderà con le performance degli artisti che interpreteranno il tema "oltre i confini". Ad apertura e chiusura dell'evento performance coreografica "Gaia" a cura di Dalia Lottero. - sottolineano dall'organizzazione - L’azione, anche quest'anno, vuole essere un omaggio al Movimento Situazionista nato a Cosio d’Arroscia nel 1957. Il Situazionismo si colloca all’interno dell’Arte Informale in cui “il gesto del dipingere, l’azione in sé, diventa un modo libero di esprimersi attraverso il movimento, il gesto e il colore”.



"Un’area della pista del pattinaggio sarà riservata alla “finestra dei territori”, uno spazio di scambio e condivisione. Ogni partecipante è invitato a portare con sé un’immagine, un testo, qualcosa da lasciare per simboleggiare il territorio a cui appartiene. Concluso l’evento la pista sarà di nuovo praticabile e aperta al pubblico, continuando ad essere luogo di incontro e di gioco. Le tracce delle persone con il tempo trasformeranno il disegno in un costante divenire. Il Mandala come il territorio cresce, si modifica, crea relazioni che si sviluppano nel tempo" - concludono.