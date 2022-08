Dolceacqua: premiati i vincitori del premio letterario di poesia dialettale “Giannino Orengo”

Ecco i vincitori:

1° classificato: Tommaso Lupi con la poesia “U baloccu da Vitta” in dialetto di Dolcedo

2° classificato: Danila Olivieri con la poesia “L’Äia” in dialetto del Tigullio

3° classificato: Roberto Rovelli con la poesia “Cumu l’è belu u mundu” in dialetto di La Mortola

1ª menzione della giuria: Gaspare Caramello con la poesia “Agreante a sciusciuna a Barma Grande” in dialetto di Ventimiglia

2ª menzione della giuria: Natale Giovanni Trincheri con la poesia “Muri a secco??” in dialetto di Dolcedo

3ª menzione della giuria: Pietro Baccino con la poesia “Cungè” in dialetto di Giusvalla

Premio speciale della Famiglia Orengo: Fiorella Borfiga con la poesia “I Mumenti” in dialetto di Isolabona

Premio speciale dell’”Associazione Culturale A Cria” di Vallebona: Enrica Carlo con la poesia “Le Purtariixe” dialetto di Sanremo

Premio speciale Comune di Pigna: Mauro Maccario con la poesia “9 de Luju 1944” in dialetto di Soldano

Premio speciale della “Compagnia Filodrammatica San Michele”: Livio Tamagno con la poesia “A Panchina” scritta in dialetto di Bajardo