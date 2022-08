Bordighera: domani a Sasso una lettura appuntamento con la scrittrice Sandra Petrignani

Domani alle 18 appuntamento nel giardino Irene Brin di Sasso con la scrittrice Sandra Petrignani per una serata dedicata alle signore della scrittura del Novecento, dalla Morante alla Ginzburg e i grandi scrittori da Tolstoj a Proust.

Intervista a cura di Francesca Rotta Gentile, docente di lettere all’Istituto Colombo di Sanremo e curatrice della rassegna voluta da Vincent Torre, nipote di Irene Brin e attuale proprietario del giardino.

L'evento è organizzato dall'associazione 'Irene Brin' con il sostegno del Comune di Bordighera.

Sandra Petrignani porterà il pubblico dentro tante pagine indimenticabili, da Dumas a Roth, da Pavese a Proust, da Calvino a Tolstoj, da Gary a Dostoevskij, da Moravia a Mann, da Manganelli a Kundera, da Malerba a Čechov, da Nabokov a Chatwin, da Tabucchi a Kafka e a mille altri. Fino ad alcuni grandi di oggi: Modiano, McEwan, Carrère.

Cercando davvero di capire i maschi, nella scrittura e nella vita, nel coraggio e nella fragilità, nel bisogno di nascondersi e di negarsi, nelle ossessioni di cui sono preda. Una scorribanda molto personale e appassionata che ci fa scoprire, come insegna Virginia Woolf, quanto “nella vita come nell’arte i valori delle donne non sono i valori degli uomini” e che esiste, probabilmente, un modo femminile di essere lettore.