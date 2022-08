Sanremo Summer Symphony si chiude con il veterano del Festival Vince Tempera: colonne sonore e una tirata d'orecchie alla politica

Sarà il Mº Vince Tempera a chiudere la stagione all’Alfano della rassegna della “Sanremo Summer Simphony”. Domani, mercoledì 24 agosto, il concerto sul palco dell’Auditorium a partire dalle 21.30 e insieme a lui ci saranno anche la voce di Paola Lavini e il violino di Marcello De Francesco.

Una serata che offrirà un viaggio nelle colonne sonore di alcuni dei film più famosi del cinema. Da Fellini a Tarantino ma non mancheranno anche gli omaggi a Ennio Morricone e anche ad alcuni personaggi come Alberto Sordi, Totò e Fantozzi.



LE INTERVISTE

Sull'importanza di avere al suo fianco una orchestra, Tempera sottolinea: "Abbiamo una grande tradizione quando si parla di orchestre italiane. Spesso gli americani venivano in Italia per incidere con un'orchestra italiana. Perchè sono più flessibili e si sanno adattare".

Poi, sull'importanza di proporre colonne sonore, aggiunge: "Le colonne sonore sono importanti, rimangono nel tempo, fanno scattare il ricordo che associamo a una determinata pellicola e sopravvivono anche alla morte di attori e registi. Basta accennare poche note di una colonna sonora famosa per ricordarsi subito del film e del momento. Il cinema ha fatto conoscere e innamorare moltissime persone. Il mio racconto partirà da Fellini e arriverà a Tarantino. Quest'ultimo all'epoca stava finendo di montare Kill Bill e la fidanzata di allora Sofia Coppola gli regala 45 giri di 'Sette Note in nero' lo ascolta e poi lui mi raggiungerà con questi dischi e quel brano entrerà nel film rendendo quella scena unica".



Il maestro Tempera conosce bene il Festival di Sanremo, troviamo la sua firma in alcuni pezzi iconici della kermesse, pensiamo a Zingara di Iva Zanicchi fino all'ultima, Amen di Francesco Gabbani. "Oggi il Festival si è modernizzato, non è più per la massa anche se il popolo lo guarda nella speranza di trovare qualcosa che gli interessi e dove troviamo nomi pressochè sconosciuti per la media età ma popolarissimi tra i più giovani. Una volta si vendeva milioni di dischi ed era solido oggi hai milioni di download e la gente non se ne rende conto" - ha detto.

Una estate importante per la Sinfonica che con questo concerto che chiuderà la rassegna all'auditorium Alfano, archiviando una estate con tanti ospiti di richiamo e numeri importanti. "Volevamo dei nomi e progetti interessanti. Quello del Maestro Vince Tempera era perfetto da unire alla sinfonica in questa stagione di crossover" - ha commentato Federico Carion per il cda della Sinfonica.

L'ultimo concerto di questa stagione porterà gli orchestrali in una location nuova: il campo golf di Sanremo. "Siamo particolarmente felici perchè in quest’anno che ricorre il 90° anno di fondazione di questo circolo venerdì sulla buca 2, si rivivrà il ricordo di una serata di 20 anni fa quando la Sinfonica si esibì proprio qui. Ritroveremo quelle atmosfere con musiche bellissime per una serata aperta a tutti che costituisce un valore aggiunto per il nostro circolo" - ha rimarcato il presidente del Circolo Golf degli Ulivi, Franco Formaggini.

L'incontro si è chiuso con un appello alla gente, condiviso dai tre artisti: "Oltre all’estate è importante che gente venga a teatro anche d’inverno che questo non sia il primo settore che si è bloccato e l'ultimo ad aprire. Dobbiamo essere i primi a continuare a frequentarlo. Abbiamo bisogno di scambiare bellezza. C'è bisogno di andare al cinema, a teatro e sentire concerti".