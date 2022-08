Santo Stefano al Mare: brutta tegola per Ferragosto, divieto di balneazione nella zona centrale della costa

Esito sfavorevole del campione di routine dell’acqua in mare da parte di Arpal e divieto di balneazione in una porzione di costa a Santo Stefano al Mare.

Il campione è stato prelevato ieri e le analisi hanno confermato come l’acqua non sia conforme. Per questo il Sindaco ha disposto il divieto di balneazione nello specchio acqueo nella zona di piazza Saffi, che interessa il tratto a Est della Foce del Rio Torre e a Ovest della massicciata, posta a difesa dell’approdo ‘L’ancora’.

Una brutta tegola, quindi, per la balneazione di Ferragosto anche se a Santo Stefano si spera nel controllo delle acque già domani, in modo da poter riproporre la zona nuovamente balneabile prima del prossimo fine settimana.

Secondo quanto riferito dal Sindaco Marcello Pallini, si potrebbe trattare di un fatto assolutamente accidentale e momentaneo, visto che le verifiche subito eseguite da tecnici e operai non hanno portato a guasti o rotture delle tubazioni.