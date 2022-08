In Liguria non ci sono solo belle spiagge!

Alzi la mano chi in passato ha deciso di fare un giro in Liguria per qualcosa di diverso da una giornata al mare. Sono davvero pochi.

Errore, clamoroso errore! Perdonabile ovviamente; l’importante è che per evitare di ripeterlo leggiate con attenzione le prossime righe.

Per quasi tutti parlare di Liguria è raccontare delle sue coste spettacolari, ma finalmente da oggi sono in molti ad averne scoperto i suoi villaggi pittoreschi e la cucina deliziosa.

Arrivare in Liguria significa anche esplorarne le straordinarie bellezze naturali, assaporarne il gustoso cibo e accompagnato dal vino locale e conoscerne la sua ricca storia e cultura.

Sagre per tutti i gusti: dal fazzino, al minestrone genovese; dalla Sagra della Frittella a “Pitei ‘N Cantina”. Da Ponente a Levante, per le sagre in Liguria non c’è che l'imbarazzo della scelta! Scegliete quella che fa per voi.

E’ sufficiente organizzarsi per tempo attraverso case e appartamenti vacanza in Liguria per poi muoversi in totale libertà raggiungendo la meta desiderata.

Per una fuga gastronomica ci sentiamo di consigliarvi un piatto che ritroverete spesso nelle numerose sagre che animano i borghi liguri: i Testaieu, tipici della Valgraveglia, o Testaroli della Val di Magra, un piatto di cucina povera diventati un must della gastronomia del levante.

Poi le spiagge: quelle più conosciute come la Baia del Silenzio di Sestri Levante oppure Noli e Varigotti, ma anche quelle meno note, ma ugualmente incantevoli da dove magari si riesce ad ammirare un’antica torre saracena posta a protezione del borgo sulla spiaggia o semplicemente a lasciarsi trasportare dal rumore delle onde.

Ecco, questa è solo una parte di quello che vi attende in Liguria; ci fermiamo volutamente qui per lasciarvi ancora il piacere della scoperta e della sorpresa. La Liguria è pronta ad accogliervi in qualunque stagione dell’anno.