La Gioielleria Davide Currado a Sanremo presenta la nuova Collezione 'Fireworks'

Da pochi giorni presso la Gioielleria Davide Currado a Sanremo è possibile ammirare la nuova Collezione 'Fireworks'. Una collezione esuberante che gioca con i colori e le nuances dei materiali preziosi e che prende spunto dalla “forma” caratteristica dei fuochi d’artificio. Infatti, a pochi istanti dalla loro accensione, si presentano come una sottile scia luminosa, quasi impercettibile, per poi esplodere una volta raggiunto il culmine della traiettoria, in tutta la loro bellezza, irradiando l’ambiente circostante. La Collezione annovera tre anelli, disegnati e prodotti nel 2015. Davide Currado si è ispirato ai giochi pirotecnici, riproducendo la striscia luminosa con steli in oro e diamanti taglio brillante, volutamente di piccole dimensioni, per poi terminare, nel fascino disarmante delle incantevoli declinazioni di colore, che solo i migliori diamanti fancy possiedono.

Le policromatiche colorazioni dei diamanti passano dal giallo, al verde, al cognac ma si presentano anche in tonalità molto più rare come l’arancione e il rosa. Variegate risultano essere anche le tipologie di taglio utilizzate per le creazioni.

Prodotti in tre esemplari, il più piccolo possiede 116 diamanti taglio brillante e 16 diamanti fantasia taglio a goccia, per 8,07 carati in totale.



L’anello, di misura intermedia, esibisce differenti tipologie di taglio: a brillante, a cuscino, a goccia, ovale ed il ricercatissimo taglio radiant. La caratura complessiva delle 123 gemme, che compongono questa meraviglia, è di 12,89 carati.



L’esemplare con la caratura maggiore, esibisce differenti tipologie di taglio: a brillante, a cuscino, a goccia, radiant e il romantico taglio marquise. L’utilizzo di 16 diamanti fancy dal peso superiore di 1 carato ciascuno, consente di ottenere una caratura complessiva che supera i 21 carati.

Per comprendere al meglio la ricerca della massima espressione di eccellenza, basti pensare che il GIA, istituto che detta a livello mondiale le linee guida per la classificazione delle gemme preziose, stima che solo 1 su 10.000 dei diamanti esistenti, sia di colore fantasia.

Per chi desideri visionare le esclusive collezioni, firmate Davide Currado, può recarsi in via Matteotti 35 a Sanremo, previo appuntamento, presso la boutique monomarca.

Il titolare e il personale saranno lieti di svelare i passaggi tecnici più segreti che portano alla realizzazione di ciascuna di queste meraviglie.