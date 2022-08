4 chiacchiere con Michele Valente travel blogger: le 5 migliori spiagge per famiglie di Miami

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Michele Valente, blogger di Famiglia in Fuga.

Famigliainfuga.com è il punto di riferimento per le famiglie che viaggiano e non solo, infatti sul blog troverete molte informazioni utili su viaggi, lifestyle, casa e famiglia.

In questo articolo Michele, ci indicherà alcune delle spiagge per famiglia di Miami Beach.

Chi meglio di lui può aiutarvi ad organizzare il prossimo viaggio in Florida nella splendida Miami Beach?

Le spiagge di Miami preferite da Michele

A Miami ci sono tantissime spiagge ideali per le famiglie, ma noi condivideremo con voi le cinque preferite di Michele.

Alcune delle migliori spiagge per bambini di Miami si trovano a Key Biscayne, che si trova a pochi minuti di auto attraverso la Rickenbacker Causeway dal centro di Miami.

È una zona residenziale di alto livello, costellata di hotel, ristoranti e un parco statale.

Quando si reca a Miami, Michele ama trascorrere qui almeno una giornata insieme alla sua famiglia, visitando la spiaggia e mangiando all'aperto.

Le spiagge di Key Biscayne sono sicure e pulite, con bagnini in servizio durante i mesi estivi dall'alba al tramonto (dal 1° giugno al 30 settembre).

Sono disponibili servizi igienici pubblici a Crandon Park Beach, Virginia Key Beach Park e Bill Baggs Cape Florida State Park Beach.

Crandon Park Beach, Key Biscayne

Crandon Park Beach è una delle migliori spiagge per famiglie di Miami.

Offre sabbia soffice, ombra naturale e acque calme e poco profonde.

Parcheggiate vicino alle aree picnic erbose e passeggiate tra pavoni e gechi fino a raggiungere la spiaggia.

La spiaggia è uno dei luoghi preferiti dagli amanti del kite boarding e offre molte altre attività come il paddle-boarding e la canoa.

Il Crandon Park dispone di ottime strutture, tra cui servizi igienici e rifugi per picnic.

Se siete una neomamma e al vostro bambino piace svegliarsi presto, Crandon Park Beach è un luogo incantevole per ammirare l'alba.

Approfittate delle mattine presto, mentre gli altri dormono ancora, per alzarvi abbastanza presto e godervi il colore di Miami.

Matheson Hammock, Coral Gables

Se state cercando una spiaggia ideale per la vostra famiglia, non cercate oltre Matheson Hammock.

È la spiaggia più adatta alle famiglie a Miami ed è anche una delle più popolari.

Questa piccola spiaggia appartata si trova in Old Cutler Road, a nord di South Beach e a sud di Coral Gables.

È un luogo ideale per portare i bambini che stanno imparando a nuotare o che sono ancora alle prime armi con l'oceano. L'oceano ha creato una piccola laguna dove i bambini possono giocare in tutta sicurezza e la laguna è circondata da palme che offrono ombra.

Questa è una spiaggia per gente del posto, quindi portatevi un barbecue e una borsa frigo per accamparvi per la giornata!

I "floridiani" frequentano questa spiaggia per pescare. Matheson Hammock è forse una delle spiagge di Miami più adatte alle famiglie: ha un'atmosfera rilassata e offre anche la possibilità di fare kite surf e di noleggiare una barca.

South Pointe Beach

South Pointe Beach è un luogo perfetto per portare la vostra famiglia in vacanza sulla spiaggia di Miami.

È vicina alla città ma abbastanza lontana da farvi sentire come se vi steste allontanando da tutto.

L'area della spiaggia è dotata di meravigliose strutture per le famiglie, tra cui servizi igienici, uno splash pad, un'area giochi per bambini, un chiosco di yogurt gelato e molto spazio verde.

La spiaggia offre una vista divina sull'Oceano Atlantico e scorci ravvicinati di barche ormeggiate nell'insenatura.

Se cercate qualcosa di diverso da South Beach, questo è il posto che fa per voi!

Virginia Key Beach

Virginia Key Beach è una piccola e tranquilla spiaggia per famiglie situata alla fine di Virginia Key.

È un luogo ideale per una passeggiata o un giro in bicicletta, ed è abbastanza vicina da permettere alle famiglie di goderne senza doversi allontanare troppo da casa.

Nelle acque limpide e poco profonde si possono vedere lamantini, pellicani, lucertole e a volte anche delfini!

Ci sono tavoli da picnic sotto gli alberi e un centro all'aperto dove è possibile noleggiare kayak e tavole da paddle.

Nelle vicinanze si trovano diverse piste ciclabili adatte a bambini e adulti.

C'è anche un piccolo sentiero escursionistico che costeggia la costa.

La spiaggia di Virginia Key Beach non dispone di servizi igienici, quindi andate preparati.

Lummus Park

Lummus Park è il luogo perfetto per rilassarsi e godersi il sole insieme alla propria famiglia.

Situato nel quartiere South Beach di Miami, questo luogo divertente e bellissimo offre alcune delle viste più degne di una cartolina della città.

Questa spiaggia si trova tra la 5a e la 14a strada, lungo Ocean Drive, quindi è facile da trovare!

Se state cercando un posto per nuotare, prendere il sole o fare bodyboard, Lummus Park ha quello che fa per voi.

In questo luogo divertente e affollato non mancano le occasioni per osservare la gente che gira per Miami Beach, quindi portatevi la macchina fotografica.

Bal Harbour Resort

Bal Harbour è un quartiere sulla spiaggia di Miami, in Florida. Incastrato tra Sunny Isles Beach (a nord) e Surfside (a sud), Bal Harbour è un piccolo tratto di arenile su cui si affacciano gli hotel più lussuosi di Miami e residenze di alto livello.

Il Bal Harbour Village è il luogo in cui si trovano i migliori ristoranti e una serie di negozi chic e costosi, noti come Bal Harbour Shops.

Per fortuna non è necessaria una carta oro per fare shopping, ma è necessario indossare scarpe e coprire il costume da bagno.

La spiaggia stessa vanta una delle sabbie più soffici e bianche di Miami.

South Beach

Non si può dire di aver visitato Miami senza aver trascorso del tempo a South Beach.

Conosciuta dai locali come SoBe, questa iconica spiaggia è il luogo dove vedere ed essere visti.

È il luogo in cui l'architettura Art Déco incontra il design moderno di alto livello.

Qui si trovano alcuni dei migliori ristoranti della città, le gallerie più cool e la vita notturna più vivace.

Ma soprattutto, South Beach è la spiaggia a cui vengono paragonate tutte le altre spiagge di Miami.

Dopo tutto, è la spiaggia più famosa di Miami. Con chilometri di sabbia soffice, un lungomare animato e tante cose da fare (nuotare, fare shopping, prendere il sole, cenare e giocare a pallavolo), non è difficile capire perché South Beach sia così popolare.

Se a ciò si aggiungono le adorabili e coloratissime torri dei bagnini disseminate sulla spiaggia, si ottiene uno scenario pittoresco fantastico per farsi un selfie.