Sanremonews.it cerca Responsabile Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Vendite: candidature aperte

In un processo di crescita regionale ulteriore il nostro gruppo editoriale ha attivato una ricerca di mercato finalizzata all'inserimento da settembre.

La figura ricercata è quella del Responsabile Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Vendite.

Profilo: persona che vuole dare compimento pieno alla sua carriera entrando in un gruppo editoriale con opportunità di crescita sino al ruolo di Amministratore Delegato. La figura da inserire deve curare la Comunicazione Territoriale, i rapporti Istituzionali con gli Stakeholder e le vendite commerciali proprie per ruolo. Figure simili in altre aree del Gruppo avevano esperienze precedenti da Avvocati, Commercialisti, Assicuratori, Agenti Immobiliari.

Inquadramento: tempo pieno. Da discutere in sede di inserimento nella formula.

Tempi: da settembre in poi, entro fine anno

Guadagno: figure paritetiche in azienda responsabili in altri territori hanno remunerazioni a partire da 4000 euro mese.

Inviare quanto prima curriculum a info@sanremonews.it indicando nell'oggetto 'Selezione Responsabile Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Vendite'