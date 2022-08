Ventimiglia: sacchi dell'immondizia gettati sull'ingresso del Comune, dispetto o protesta per il servizio? (Foto)

Da tempo a Ventimiglia sono molte le lamentele per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Da alcuni mesi è iniziato il lavoro della ditta che si è aggiudicata l’appalto per il comprensorio intemelio, ma non è ancora iniziato il servizio di differenziata ‘porta a porta’, che dovrebbe scattare a settembre.

E le lamentele, oltre che sui giornali e sui social, a volte si trasferiscono pure sulle strade. Questa volta è accaduto all’ingresso del Comune, dove nel corso della notte ignoti hanno abbandonato due sacchi neri colmi di immondizia e uno scatolone con diverse bottiglie vuote all’interno.

Da capire se si tratta di una ‘ripicca’, di un dispetto o di un ‘messaggio’ chiaro al Comune per la qualità del servizio. Questa mattina due operatori della nettezza urbana sono stati poi incaricati di rimuovere i sacchetti e di ripulire l’ingresso del Comune.