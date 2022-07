Sanremo: solettone di piazza Colombo ostaggio di spaccio e clochard, Gandolfi (Lega) "Serve sicurezza per cittadini, turisti e attività"

Mettere in sicurezza il solettone di piazza Colombo a Sanremo. E' la richiesta avanzata dalla Lega di Sanremo e portata alla attenzione del consiglio comunale dal capogruppo del partito, Daniele Ventimiglia.

"E' stato chiesto all'amministrazione comunale quali siano gli obiettivi per risanare nell’immediato questo spazio della piazza principale della città per mettere in sicurezza un’area che allo stato risulta essere in una condizione di degrado dove si registrano episodi di spaccio di stupefacenti, oltre a bivacchi che non permettono un uso sereno di questo luogo da parte di cittadini e turisti" - spiega il segretario della Lega a Sanremo, Michele Gandolfi.

"Prendiamo atto di quanto riferito dall’Assessore Donzella, circa lo stanziamento di una somma pari a 100mila euro per la demolizione della struttura esistente, così come valutiamo positivamente l’invito a valutare anche altre ipotesi che potranno migliorare nell’immediato l’area in oggetto - conclude Gandolfi - La Lega è sempre attenta alle problematiche cittadine. La zona è di grande interesse anche per gli sviluppi futuri. Qui sono presenti molte attività commerciali e si tratta di una zona costantemente fruita da moltissime persone che devono poterla vivere in completa sicurezza".