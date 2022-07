Imperia: svastica all'ingresso della Cgil, il Partito Democratico "Ennesimo gesto di imbecillità"

“Lascia sbigottiti ma non troppo l'ennesimo gesto di ‘imbecillità’ che questa mattina ha colpito la sede imperiese della Cgil con una svastica, peraltro disegnata al contrario, frutto di una deriva ideologica mai definitivamente sopita e che spetta a tutte le forze democratiche respingere con fermezza”.

Interviene in questo modo Massimiliano Cammarata Segretario del PD città di Imperia, dopo i fatti avvenuti stanotte alla Cgil. “Esprimiamo piena solidarietà – prosegue - da parte di tutta la comunità del Partito Democratico cittadino, alla Cgil imperiese. Cogliamo l'occasione per lanciare l'idea di un coinvolgimento della cittadinanza per segnalare e per evitare che vengano lasciati ad invecchiare sui muri delle nostre città, simboli ideologicamente perversi, senza che vengano presi opportuni provvedimenti”.

"A tale scopo – termina il PD - chiederemo all’Amministrazione Comunale, con apposita istanza, di impegnarsi fattivamente all'eliminazione di detti simboli condannati dalla storia".