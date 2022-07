Ospedaletti: incendio in un'abitazione isolata di via Poggi Terrine, salvato un uomo all'interno (Foto e Video)

Incendio per cause ancora in via d’accertamento oggi pomeriggio in una abitazione in strada Poggi Terrine a Ospedaletti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti le fiamme hanno attaccato la casa e uno degli occupanti, un uomo che era all'interno, è stato salvato dai pompieri. Ora l’incendio è sotto controllo ma il rogo ha distrutto quasi completamente la casa che si trova in una zona impervia.

Sul posto hanno lavorato i Vigili del Fuoco di Sanremo e la Croce Rossa della città dei fiori insieme ai Carabinieri e la Polizia Locale.

L'uomo, sui 50 anni, è stato curato poco fuori dall'abitazione e le sue condizioni sembrano buone. Ha poi rifiutato il trasporto in ospedale. Sembra che all'interno ci fossero altre persone, rimaste illese. Ora bisognerà capire l'origine dell'incendio oltre a effettuare le verifiche per la staticità della casa.