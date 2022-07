Bordighera: Trucchi risponde a Ingenito sulla sistemazione delle scuole

Il consigliere comunale Giuseppe Trucchi (Semplicemente Bordighera) risponde al sindaco Vittorio Ingenito in merito alla situazione delle scuole.

Scrive Trucchi: “Leggo il comunicato del Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito che risponde ad un post che avevo fatto stamane a proposito della futura ubicazione delle scuole per l'infanzia nelle nostra città e rimango sorpreso sia per la perdita del controllo che per la scarsa serenità nelle parole riportate. Da qualche tempo percepisco un certo nervosismo che non permette di definire anche nei dibattiti consigliari le vicendevoli ragioni. A parte la accusa che il Sindaco mi muove di essere un populista, accusa sinceramente mai ricevuta essendo mio costume approfondire i pro e i contro delle situazioni e cercare sempre le possibili soluzioni di corretto compromesso, mi lascia perplesso che il Sindaco non si accorga che proprio nelle parole centrali della sua dichiarazione da ragione alle mie osservazioni. Ingenito afferma che per proseguire, fuori dello stato della

emergenza, con le procedure di affitto di Villa Palmizi occorrerebbe giustificare tale scelta per non incorrere in eventuale danno erariale. Quindi il Sindaco riconosce che, con adeguata presa di responsabilità e stilando corretta documentazione esplicativa giustificativa, è assolutamente possibile continuare con un rapporto con Villa Palmizi a tutela dei nostri bambini e delle loro famiglie. In spirito di collaborazione gli fornisco i motivi giustificativi lasciando completamente a lui la responsabilità politico amministrativa della scelta. La scuola che doveva accogliere i bambini è andata a fuoco, se serviva ad accoglierli ora ciò non è possibile. Proprio il giorno dell'incendio il Sindaco mi disse che si sarebbe attivato per Villa Palmizi. Non c'è più l'emergenza ma ieri ci sono stati in Italia 200 morti e l'autunno potrebbe essere difficilissimo. Le attuali sedi scolastiche per spazi interni e esterni sembrano molto

problematiche per poter accogliere dignitosamente i bambini della scuola dell'infanzia nel modo adeguato alla loro età. Il rapporto costo beneficio dell'affitto di Villa Palmizi, considerati anche i lavori ormai fatti per il passato e già pagati, è assolutamente conveniente. Spero di essere stato chiaro. Per le accuse di populismo e altre rivoltemi in passato il Sindaco guardi altrove e usi più prudenza e provi qualche volta ad ascoltare le parole di una opposizione come la mia sempre responsabile e anche rispettosa.Non è alzando la voce o usando toni arroganti che mi farà tacere. In ultimo esprimo massimo rispetto per i funzionari me sono gli eletti che devono decidere”.