Bordighera, perentorio post di Trucchi su Villa Palmizi, la forte replica del Sindaco: "Il Consigliere è animato da populismo!"

“Oggi abbiamo avuto la prova lampante del populismo che anima il Consigliere Giuseppe Trucchi, autore di una polemica assolutamente strumentale in merito alla paventata impossibilità di locare Villa Palmizi per i bimbi della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 20222/2023”. Ad affermarlo è il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito che replica ad un post dai toni perentori pubblicato da Trucchi questa mattina: ‘Ho appena saputo che purtroppo il Comune di Bordighera, diversamente da come mi era stato assicurato, non sfrutterà più Villa Palmizi e distribuirà i bambini nelle varie sedi con problemi di sovraffollamento. mancanza di spazi di gioco e di spazi di vita. Farò una opposizione durissima. Non mi si venga a dire che non esistendo più lo stato di emergenza tutto va bene. Si tratta di fare delle scelte’.



Ma ingenito non ci sta e spiega quanto accaduto in questa ultime ore: “Questa mattina l’Assessore Stefano Gnutti ha spiegato al Consigliere Trucchi tutte le difficoltà del caso. Evidentemente il Consigliere non ha creduto a quanto gli è stato detto ma, invece di fare un doveroso approfondimento con gli Uffici competenti, ha pubblicato un post nel quale afferma che farà in merito un’opposizione durissima".

"Peccato che il Comune non possa più affittare quei locali per ragioni normative, a rischio di causare un danno erariale. Riporto il parere della dirigente Dottoressa Toni, parere che per scrupolo ho nuovamente richiesto prima di intervenire in questa sede: ‘La locazione delle aule di Villa Palmizi ad uso scolastico è stata effettuata negli a.s. 2020/2021 e 2021/2022 esclusivamente a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19 e per rispettare le limitazioni previste dal legislatore che nell’anno 2020 ha stanziato specifiche risorse per locazione aule scolastiche. Ad oggi, non sussistono ulteriori disposizioni normative in materia e, pertanto, in presenza di immobili di proprietà comunale ad uso scolastico non risulta consentita la locazione di beni di terzi che potrebbe essere anche causa di danno erariale se non giustificata’. Quindi l’Amministrazione non può fare nulla; anzi, rischierebbe di provocare multe e procedimenti al Comune. In questi anni abbiamo lavorato affinché i bimbi godessero dei giusti spazi e comodità; così ci siamo adoperati per la trasformazione dei locali di via Lamboglia e per la locazione di Villa Palmizi fintanto è stato possibile. Continueremo a farlo, pur sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti".



"Evidentemente – conclude il sindaco - il populismo dà più soddisfazione della ricerca della verità”.