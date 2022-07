Ventimiglia: sabato prossimo l'incontro finale del laboratorio 'Musica in banda - bucket drumming'

Sabato alle 16, al Campo 'Nervia Basketball Court' di Ventimiglia si terrà l’incontro finale del laboratorio 'Musica in banda - bucket drumming', organizzato dalla Banda Musicale città di Ventimiglia.

“La nostra associazione - sottolinea la dirigenza della banda - crede fortemente nel ruolo della Banda a servizio della propria comunità cittadina, di attivismo sociale e di formazione 'dal basso' con insegnanti e operatori qualificati e attenti al valore inclusivo della musica e del gruppo. Per questo motivo ormai da 5 anni abbiamo attivato delle borse di studio a titolo totalmente gratuito per imparare gli strumenti a fiato e le percussioni bandistiche e nell'anno scolastico 2021-2022 presso la sede della Banda Musicale Città di Ventimiglia è stato svolto un progetto di formazione e inclusione, totalmente gratuito, basato sull'utilizzo e studio ritmico musicale con la tecnica del Bucket drumming, diretto dal maestro Vincenzo Rotondaro".

Il progetto intende valorizzare i percorsi personali, nel pieno rispetto della 'diversità', sfruttata come ricchezza espressiva che ogni persona mette in comune con gli altri per un risultato artistico-espressivo della propria personalità. A supporto del gruppo erano presenti anche due musicoterapiste qualificate: Claudia Lorenzi (psicologa, musicoterapista e insegnante di sostegno qualificata) e Diandra Di Franco (attuale Maestra della Banda, insegnante di musica e musicoterapista).

Durante questo percorso i bambini e ragazzi coinvolti hanno potuto sperimentare e comprendere le tecniche di base della batteria, imparare a riprodurre figurazioni ritmiche e melodiche anche a più voci, attraverso attività musicali, imitazione e giochi ritmici.