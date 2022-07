Sanremo: oggi pomeriggio le 'Conversazioni con gli autori' nella Pigna, Silvia Alborno e Carmen Ramò

Continuano le ‘Conversazioni con autori e autrici’ nello spazio aperto dell’osteria ‘La Ciotola’, all’inizio della Pigna di Sanremo, con una chiacchierata in libertà con il pubblico.

Oggi pomeriggio alle 17.30 incontro con Silvia Alborno e Carmen Ramò, per un racconto accattivante sugli anni della Regina Margherita nella vicina Bordighera.

Silvia Alborno, originaria di Bordighera. È curatrice di diverse mostre dedicate alla sua città: Monet a Bordighera nel 1998 e Monet. Ritorno in Riviera nel 2019. Nel 2001 ha pubblicato con Philobiblon Parole a colori. Lettere di Claude Monet da Bordighera. Dal 2020 collabora con Andrea Alborno alla realizzazione e regia di documentari ambientati nell’estremo ponente ligure, tra cui “La terra della mimosa e delle palme”, andato in onda nell’aprile 2022 su Geo&Geo (Rai 3).

Carmen Ramò, originaria di Imperia, è laureata in Lettere Moderne all’Università di Genova dove ha, in seguito, anche conseguito un Diploma di Specializzazione biennale per il sostegno. Dal 1993 lavora come insegnante di sostegno presso le Scuole Medie Superiori della Provincia di Imperia. Dal 2008 al 2019 ha frequentato il Laboratorio di Scrittura Collettiva a Taggia presso la Scuola del Teatro del Banchéro, da cui sono nati diversi romanzi e racconti.