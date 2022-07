Imperia: questa sera terzo concerto delle serate organistiche leonardiane al duomo di San Maurizio

Questa alle 21 al duomo di San Maurizio ad Imperia, il festival internazionale Serate Organistiche Leonardiane propone il terzo concerto della stagione.

Ospite della serata il concertista tedesco Christian von Blohn, illustre interprete della musica organistica tedesca e francese che proporrà un programma tra ‘700 e ‘900 con pagine di Handel, Franck e Listz.

Christian von Blohn si è diplomato alla Musikakademie Saarbrücken nel 1987 con una laurea di primo livello in musica sacra (direzione corale e d'orchestra con Volker Hempfling e Dieter Loskant) e anche con una laurea in Educazione musicale, laureando in organo. Ha inoltre studiato pianoforte con Kurt Schmitt e musica da camera con Walter Blankenheim e Jean Micault, nonché clavicembalo con Martin Galling. Ha continuato i suoi studi musicali in Svizzera presso il Conservatoire de Lausanne con André Luy, dove ha ricevuto il Premier Prix de Virtuosité nel 1991. Ulteriori studi con Daniel Chorzempa lo hanno portato alla Musik-Akademie Basel, all'Università Mozarteum di Salisburgo e alla Royal School di Church Music nel Regno Unito, dove era sotto la guida di Peter Hurford e Julian Smith.

Nel 1990 ha fondato il Collegium Vocale Blieskastel, con il quale dirige regolarmente spettacoli con vari stili di musica sacra. Dopo aver insegnato nei conservatori di musica di Karlsruhe, Trossingen e Mannheim, ora insegna alla Musikakademie Saarbrücken. Un fitto programma di concerti lo porta in tutta Europa e può essere ascoltato in numerosi album e trasmissioni radiofoniche e televisive.

L’ultimo appuntamento della XII stagione è previsto sempre alla Concattedrale di San Maurizio il 4 agosto con l’organista tedesco Josef Edwin Miltschitzky.

Il festival organistico della città di Imperia unisce Porto Maurizio ed Oneglia in un unico percorso musicale considerati i pregevoli strumenti conservati nel Duomo di San Maurizio che nella Basilica di San Giovanni.

La stagione organistica che dal 2018 fa parte di E20, stagione culturale del Duomo di Imperia, vede la collaborazione del parroco del Duomo Monsignor Lucio Fabbris, senza dimenticare il grande appoggio degli anni precedenti del Rev. Don Ivo Raimondo, del Rev. Don Gustavo Del Santo, e da Don Alessandro Ferrua Parroco di San Giovanni.