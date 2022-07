Imperia: al Santuario di Santa Croce del Monte Calvario si presenta il film di Fabrizio Polpettini intitolato ‘Un Usage de la Mer’

Venerdì 5 agosto 2022 a Imperia, presso il Santuario di Santa Croce del Monte Calvario, l'Associazione Culturale Filmcaravan presenta il film di Fabrizio Polpettini, direttore artistico del Festival Filmcaravan intitolato ‘Un Usage de la Mer’ (A Custom of the sea)

“Il film si svolge in varie località – si spiega nel comunicato -, quale la Svizzera, la Francia, Siracusa e ad Imperia (Santuario di Santa Croce del Monte Calvario, la spiaggia della Marina, la Torre Prarola, Vasia, Taggia).

Il film esplora la storia remota del Mediterraneo, mettendone in luce alcuni aspetti meno noti, avendo come fil rouge le scorribande dei corsari, senza tuttavia dimenticare la contemporaneità di questo mare per come oggi viene vissuto.

Pensiamo che questo film possa avere un ruolo importante per aggiungere visibilità alla nostra città d'Imperia, grazie ai vari festival internazionali nei quali è stato presentato:

1. Dok Leipzig (October 2021) International Competition, Germania

2. Torino Film Festival (November 2021) Documentary competition, Italia

3. Fidocs – Santiago – Cile

4. Festival du cinema de Brive – Francia

5. Fescaal Milano, Italia

6. Ethnocinema – Vienne – Austria

7. Documenta Madrid, Spagna

8. Cinemancia Festival Metropolitano de Cine – Colombia

9. Certamen de cine de viaje del ocejon - Espagne

Vi aspettiamo numerosi a questa serata special”.