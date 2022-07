Domenica 31 prossima per tutta la giornata nel centro storico di Oneglia torna 'ImperiaAffari'

Giunta alla 29a edizione, domenica torna ImperiAffari a Oneglia, con una grande giornata di shopping e divertimento in tutto il centro storico onegliese, dalle 8 alle 24.

All'angolo di Via Bonfante e Via San Giovanni, ad accompagnare le migliori occasioni di shopping, farà da sottofondo la musica a cura di Dj Niki fino alle 23. Alle 18 ci sarà l'esibizione della scuola di danza New Movanimart.

In via Monti e piazza Rossini ci sarà la Via del Gusto e lo Street Food e a partire dalle 18, musica a cura di Dj Coach.