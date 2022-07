Diano Marina: prosegue fino a domenica la mostra “Colori, borghi e natura” di Antonio Capobianco

Prosegue nella Sala Mostre “Rodolfo Falchi” di Palazzo del Parco a Diano Marina la mostra “Colori, borghi e natura” dell’artista Antonio Capobianco.

Nato a Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, e attualmente residente a Cavaglià in Piemonte, ha presentato mostre in numerose sedi, tra e quali si annoverano l’accademia di Santa Rita a Torino, Parigi e numerose località del Ponente ligure.

Nella sala Rodolfo Falchi l’artista espone oltre una trentina di opere, con soggetto prevalente i paesaggi liguri.

La mostra, inaugurata lo scorso 24 luglio, sarà ancora visitabile sino a domenica tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 22.30.