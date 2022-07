Colle di Nava: sabato prossimo al Forte Centrale il concerto del veterinario-chitarrista Riccardo Pampararo

Appuntamento da non perdere, sabato prossimo, per gli appassionati della chitarra classica alle 20,30 al forte centrale, sul colle di Nava, nel comune di Pornassio per il concerto di Riccardo Pampararo.

Ancora una volta il noto veterinario e musicista ligure si impegnerà per una buona causa: le offerte infatti saranno utilizzate da Accademia Kronos per le iniziative a tutela degli animali e dell'ambiente del ponente ligure. “Anche questa volta - ci spiega Alberto Briatore, consigliere nazionale di A.K. - Pampararo con la sua bravura offrirà una serata davvero speciale agli appassionati ed ai turisti che assisteranno all’evento. Di solito il suo è un programma davvero singolare per un chitarrista classico perchè spazia dai classici fino alla musica jazz e rock”.

Il dottor Pampararo, che si è diplomato a pieni voti in chitarra classica, presso il Conservatorio Paganini di La Spezia, sotto la guida del Maestro savonese Pino Briasco, svolge attività concertistica come solista e in varie formazioni cameristiche, ottenendo sempre vivo apprezzamento da parte del pubblico e della critica per la tecnica, la bellezza, la forza del suono e la sensibilità musicale. I suoi autori preferiti sono Paganini, Carulli, De Falla, Granados, Pernambuco, Abloniz, Piazzolla, Brouwner, Led Zeppelin, Bach, Cutting, Simon&Garfunkel, Myers, Webber, Beatles e Nicola Piovani.

“I suoi concerti - conclude Guzzinati, giornalista e critico musicale - sono caratterizzati da continui passaggi dall’antico al moderno, dal Vecchio al Nuovo Continente. Pampararo si dimostrerà, per chi ancora non lo conoscesse dal vivo, un raffinato interprete, un sorprendente arrangiatore, un delicato esecutore”. Ad organizzare la serata musicale del veterinario musicista calicese è uno dei più attivi sodalizi di volontariato del ponente ligure, si tratta dell’ Accademia Kronos che si occupa della salvaguardia dell’ambiente e degli animali.

Precederà il concerto la presentazione, da parte dell'autore, avv.Marco Bertolino della sua opera prima, "Vento Alto", cronaca di un viaggio su di una Guzzi storica, dal mare ligure alle colline del Roero spaziando su storia , tradizioni e ambiente delle località attraversate lungo il percorso.