Bordighera: l'iniziativa 'Ping Pong in giardino' ai giardini Lowe rimandata ad agosto

Gli appuntamenti con “Ping Pong in giardino” in calendario il 28 luglio e l’1 e il 4 agosto ai giardini Lowe di Bordighera non avranno luogo; nelle stesse serate, infatti, il parco ospiterà due grandi eventi musicali: “BordiJazz” (28, 29, 30 luglio), la rassegna con cui il jazz torna nella città delle palme, e “D’Autore D’Amore” (5, 6, 7 agosto), l’evento dedicato alla canzone d’autore e al progressive.

“Ping pong in giardino” riprenderà a partire da lunedì 8 agosto ogni lunedì e giovedì, dalle 17.00 alle 19.00, grazie alla collaborazione tra Gruppo Sportivo Tennis Tavolo (GSTT) Bordighera 1948 e Comune di Bordighera.​