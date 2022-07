Bordighera: anche l'ultima serata di 'Un mare di sapori' ha visto il 'pienone', la soddisfazione di Confcommercio (Foto)

La terza e ultima serata di “Bordighera Un Mare di Sapori”, ieri ha riscosso un notevolissimo successo di pubblico, che ha dimostrato di apprezzare l’evento, organizzato dalla Confcommercio di Bordighera in collaborazione con il Comune di Bordighera, sul Lungomare Argentina. Ancora una volta i ristoratori hanno avuto modo di far apprezzare le loro proposte enogastronomiche legate alla cucina ligure e accompagnate da musica e divertimento per tutti.

Sottolinea il presidente di Confcommercio Bordighera, Gianluca Berlusconi: “Sono felice che dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, il pubblico abbia risposto in modo così notevole. Questo grande successo e questa grande partecipazione di pubblico, ci hanno ripagato per gli sforzi fatti e ci offrono lo sprono per andare avanti nel futuro”.

Qui di seguito la rosa dei ristoranti e locali partecipanti:

Ristorante Agua Bistrò del Mare

Ristorante “Romolo Amarea”

“Ristorante Hotel Parigi”

Dastevent Street Food

Ristorante Sant’Ampelio

Ristorante “ Lido Beach”

Sant’Ampelio pane

Ristorante Marmura

Zio Frenk“

“Il Garroccio Beach”

Buga Buga

Ristorante Bar Centrale

Ristorante “Paloma 11”

Pasticceria da Saro

Ristorante “Maoma”

Ristorante U Cavetu

Cafe’ Monet

Bagni Ristorante Vernier

Bar “Atù” – Atu’ per tu sotto l’albero

Dolci Tentazioni

Ristorante Marina Beach

Amadora

Ristorante Chica Loca

Completano la rosa dei ristoranti le due neo aziende “The Hanbury gin” e “Decantico”