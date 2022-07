Bajardo: Tolkien 'rivive' a con Freddy Colt e Eugenio Ripepi, sabato prossimo alle 'Bajardo Lectures'

Dopo il successo ottenuto dalla prima conferenza sabato scorso in cui si è parlato di Antonio Rubino con Marco Cassini e si è ascoltata la sognante musica di Davide Laura, le “Bajardo Lectures” propongono una seconda lezione dedicata alla letteratura tradizionale: sabato alle 18 “l’Università d’Estate in Castel Bajardo” vedrà in cattedra (per modo di dire, perché in realtà si tratta di lezioni informali) il musicista, scrittore ed editore Freddy Colt, che qui ama presentarsi come Faris La Cola.

L’argomento è “J.R.R. Tolkien e le fiabe”, volendo presentare il grande scrittore britannico nelle sue vesti di Filologo e non tanto in quelle di autore del “Signore degli Anelli” e de “Lo Hobbit”. Tolkien scrisse un lungo saggio “Sulle fiabe” mettendo a fuoco la propria concezione delle narrazioni tradizionali, racconti che parlano di esseri fatati, draghi e avventure ma che, contrariamente al pensiero corrente, non sono indirizzate espressamente ai bambini.

La conferenza sarà arricchita da alcuni passi di lettere di Tolkien e di sue poesie, sempre legati al tema del mito e della fiaba, che saranno letti e interpretati dall’attore imperiese Eugenio Ripepi, per la prima volta invitato alle “Bajardo Lectures”. Ci sarà anche un originalissimo momento musicale: si potrà ascoltare la preghiera di San Bernardo alla Vergine, dal XXXIII canto del Paradiso di Dante, cantata dal giovanissimo Mattia Tacchi su musica del padre, il chitarrista Matteo. Lo scenario della chiesa vecchia di San Niccolò, aperto sul cielo sconfinato, crediamo che farà il resto.

L’iniziativa è curata dall’Accademia della Pigna di Sanremo con il supporto del Comune di Bajardo. Le Bajardo Lectures proseguiranno sabato 6 agosto con una lezione su John Ruskin e la musica, e i sabati successivi fino al 3 settembre. Sarà possibile vedere i rivedere ogni lezione o conferenza-concerto sull’apposito canale Youtube “Bajardo Lectures”. L’ingresso a tutti gli eventi è libero.