Tangenti al Comune di Imperia, interrogatori di garanzia oggi per Speranza e il geometra Masi: solo l’imprenditore risponde a gip e pm (Foto e Video)

Sono comparsi stamani davanti al gip di Imperia Anna Bonsignorio per l’interrogatorio di garanzia l’imprenditore Vincenzo Speranza, titolare dell’impresa di costruzioni 'Edilcantieri SRL', indagato dalla Procura– dopo il filone che ha visto finire prima in carcere e poi ai domiciliari l’ex sindaco di Aurigo Luigino Dellerba- per frode nelle pubbliche forniture e corruzione, e il geometra del comune Marino Masi.

Speranza si trova ai domiciliari mentre Masi è stato sospeso dall'esercizio della funzione pubblica da geometra.

Stando a questa nuova indagine condotta dai Carabinieri, Speranza è accusato di aver gatto alcuni favori al geometra Masi in cambio di una falsa attestazione sul corretto adempimento di alcuni lavori di manutenzione presso il cimitero di Oneglia.

Lavori, eseguiti nel dicembre 2021, per poche migliaia di euro. Il costo, però sarebbe stato gonfiato: la 'Edilcantieri' avrebbe mandato una fattura di oltre 25 mila euro. Per il favore fatto, Masi avrebbe ricevuto in cambio gratis l’asfaltatura della strada nei pressi di una casa nelle sue disponibilità e in più Speranza gli avrebbe curato l’installazione di un impianto di allarme.

L’imprenditore Speranza, difeso dai legali Roberto Trevia e Alessandro Moroni, ha risposto per due ore alle domande del gip Bonsignorio e del pm titolare del fascicolo Barbara Bresci.

“Abbiamo risposto a tutte domande chiarendo le singole circostanze contestate”, ha detto a margine dell’interrogatorio l’avvocato Trevia. Speranza quindi non avrebbe negato gli addebiti ma avrebbe chiarito i fatti oggetto dell’indagine.

Il geometra Masi invece ,si è avvalso della facoltà di non rispondere. “Non abbiamo avuto modo di visionare gli atti, ha spiegato il legale Giuseppe Acquarone, per questo abbiamo compiuto tale scelta. Una volta presa visione delle carte, vedremo che scelta fare”.