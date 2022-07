Non è stato un malfunzionamento del depuratore a provocare la grande chiazza marrone di fronte al depuratore di Capo Verde, ieri a a Sanremo.

Sul posto hanno indagato i militari della Guardia Costiera matuziana, che hanno verificato come si sia trattato di terra portata in mare dopo le piogge verificatesi nel basso Piemonte e in montagna.