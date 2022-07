Sanremo: blitz ieri a 'Casa Serena', controlli riconducibili alla morte dell'anziana strozzata da una cintura di costrizione

E’ iniziato alle 14 ed è terminato verso le 22 il blitz della Guardia di Finanza, Nas e personale dell’Asl, ieri a ‘Casa Serena’, la residenza per anziani di Poggio, che quasi un anno è passata in mani private dopo la gestione comunale.

I controlli di ieri avrebbero preso le mosse da una serie di esposti e, in particolare, dopo la morte di una donna ospite della struttura, che nel settembre dello scorso anno si strozzò con una cintura di costrizione. In quella occasione, lo ricordiamo, la Scientifica aveva posto sotto sequestro il letto nel quale la donna era morta mentre i medici della struttura avevano riferito che era da tempo sottoposta all’utilizzo della cintura, come da prescrizione medica ma spesso si divincolava.

Dopo l’apertura di una inchiesta in merito, alcuni parenti avevano lamentato diverse problematiche all’Asl all’interno della struttura. Il tutto è stato trasferito alla Procura che, ovviamente ha aperto un’inchiesta, facendo scattare le verifiche di ieri.

Alle porte di ‘Casa Serena’ si sono presentati anche alcuni medici legali, che hanno visitato tutti gli ospiti della Rsa, per verificare che non riportassero segni di maltrattamenti o percosse. Una prassi che è ormai normale, anche dopo le indagini relative alla residenza ‘Le Palme’ di Arma di Taggia. Anche se, al momento, non ci sono documenti ufficiali in merito gli ospiti sono risultati totalmente in ordine.

Contemporaneamente alla visita dei medici legali si sono svolti i controlli della Guardia di Finanza, che ha passato al setaccio una serie di incartamenti, terminando il loro lavoro con la stesura del verbale intorno alle 22. Ora tutta la pratica passa ai magistrati, che dovranno decidere se aprire o meno un procedimento.

Come accade ormai da tempo quanto accade a Casa Serena registra sempre una vasta eco mediatica, in particolare dopo il passaggio ai privati e il tentativo del Comune di revocarne la gestione. Oggi alla Rsa di Poggio, a parte il caldo estivo, la vita scorre regolarmente ed eventuali nuovi controlli delle forze dell’ordine non sono previsti.