Sanremo: acqua finisce in mare, iniziata la riparazione di una condotta primaria sul porto vecchio (Foto)

Sono iniziati questa mattina i lavori di Rivieracqua con l’impresa ‘Marino’, in corso Nazario Sauro a Sanremo, per una perdita alla condotta di alta pressione del Roya. La perdita è stata trovata dai tecnici dell’azienda ponentina, anche dopo la segnalazione del nostro giornale (QUI) sulla fuoriuscita d’acqua, notata sulla banchina dei pescatori, già un paio di mesi fa.

I tecnici hanno setacciato con attenzione la zona e, dopo aver individuato una perdita (subito riparata) nelle scorse settimane, hanno invece constatato che l’acqua che finiva in mare sulla banchina arrivava dalla condotta ad alta pressione.

Proprio per questo sono intervenuti questa mattina con uno scavo importante, proprio in corrispondenza del dehors del bar Max, noto locale del lungomare matuziano. I lavori vengono svolti a una condotta particolarmente vetusta, installata addirittura negli anni ’80. Al momento il servizio di distribuzione dell’acqua nella zona non è sospeso e i tecnici si augurano di mantenere la situazione in questo modo.

I lavori dovrebbero svolgersi tra oggi e domani, ma da Rivieracqua confermano di sperare in una soluzione più rapida. Nel frattempo il bar Max prosegue il suo lavoro, spostando il dehors a fianco. Un lavoro che, ovviamente, creerà qualche disagio visto il periodo estivo, ma che doveva essere assolutamente eseguito per evitare un’importante perdita d’acqua che finiva in mare. Soprattutto in questo periodo critico.