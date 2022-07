Imperia: ancora una tubazione rotta in via Allende ai Piani, Geyser e intervento in atto (Video)

A sette giorni esatti arriva un nuovo guasto nella zona dei Piani, in via Allende. Come una settimana fa la rottura di una condotta ha provocato un geyser e i residenti hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli operai di Rivieracqua che stanno già lavorando alla riparazione. Purtroppo le tubazioni, molto vecchie, stanno subendo il continuo andirivieni della pressione e si stanno deteriorando.

Al momento l'acqua dai rubinetti della zona non sta uscendo e non è dato ancora sapere quando tornerà.