Ventimiglia: il comitato di quartiere Magliocca-Gallardi incontra il commissario prefettizio

Il presidente e il vice presidente del comitato di quartiere Magliocca-Gallardi Davide Condrò e Sergio Pallanca hanno incontrato in Comune il commissario prefettizio De Lucia.

“L'incontro è stato per lo più conoscitivo ma anche rappresentativo affinché il commissario potesse prendere atto, nei limiti delle sue competenze, delle problematicità del quartiere ed in particolar modo dei problemi urgenti che attanagliano lo stesso tra i quali il ripristino di via Due Camini ed il fenomeno diffuso inerente alla nettezza urbana che sta comportando gravi disagi ai cittadini - dichiarano i due rappresentanti del comitato - il resto dei problemi irrisolti negli anni, talvolta sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, sono stati segnalati e raccolti nella lettera del maggio 2019 consegnata al commissario che ben racchiudeva in punti le sistematiche criticità che interessano i quartieri rappresentati. Ringraziamo De Lucia per averci ricevuto e permesso di presentarci ed esporre i problemi del quartiere e rimaniamo a disposizione per la più attiva collaborazione”.