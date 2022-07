Vallecrosia: le modifiche alla viabilità e i divieti in occasione di 'A Bon Patu' di domenica prossima

Modifiche alla viabilità, in occasione della manifestazione commerciale ‘A Bon Patu’ di domenica prossima. organizzata dalla Confcommercio.

Sarà instaurato il divieto di sosta con rimozione forzata in via Colonnello Aprosio, nel tratto compreso tra via Don Bosco e via Giovanni XXIII. Divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle 8 alle 20 in via Colonnello Aprosio dall’intersezione con via Angeli Custodi a via Giovanni XXIII.

I mezzi pesanti e il trasporto pubblico della RT verranno effettuate deviazioni nei comuni di Bordighera e Camporosso. La RT provvederà allo spostamento delle fermate dei bus di linea lungo il percorso di deviazione.

Per ulteriori informazioni contattare la polizia locale tramite indirizzo mail: polizia@comune.vallecrosia.im.it.