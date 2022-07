Sanremo: approvati due interventi nella zona dei 'Tre Ponti', oggi sono 'gerbidi' tra l'Aurelia e la ciclabile

Un doppio intervento dai privati andrà a rivalutare completamente lo spazio gerbido, tra all’Aurelia e la pista ciclabile, nella zona dei ‘Tre Ponti’ a Sanremo. Atrattaverso l’utilizzo dello sportello unico delle attività produttive, verranno infatti realizzati sotto la palazzina ‘Ghersi’ e sotto il ‘Park Hotel’.

Si tratta di due lavori di circa 1.000 quadri, dove potranno insistere due locali (ristoranti o bar) e, attorno, una serie di lavori a valenza pubblica, tra cui zone da 200 metri quadri a verde attrezzato con la possibilità di fare ginnastica all’aperto. Previsto anche il rifacimento delle scalette, della pavimentazione e dell’illuminazione. Sarà un’area che partirà dalla via Aurelia e andrà fino alla pista ciclabile e verrà anche allestito uno spazio per il ricovero dei surf, visto che nella zona gli appassionati praticano quel tipo di sport in diversi periodi dell’anno.

“Andiamo a riqualificare una zona molto bella ma che al momento è poco curata – ha detto l’Assessore Donzella – e, a fronte degli interventi edilizi realizzati sull’Aurelia, l’Amministrazione comunale chiederà che vengano realizzate opere a valenza pubblica, in una sorta di oneri di urbanizzazione”.