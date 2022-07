Ospedaletti: riconoscimento della città stasera in Consiglio comunale per la 21enne Miriam Colombo

Un altro riconoscimento importante per la giovane ospedalettese Miriam Colombo. La città, durante il consiglio comunale di stasera, l'ha premiata per il suo instancabile impegno nel suo ruolo di testimonial per far conoscere la sua patologia e raccogliere fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica.

Questo importante ruolo di ambasciatrice, molto seguito sui social, ha portato oltre 30mila euro di fondi alla fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica in pochi mesi, oltre a quelli degli scorsi anni, con il fine di trovare finalmente una cura per tutti per la malattia genetica più diffusa in Europa. L’attestato di stima di oggi si aggiunge a molti altri, tra cui il premio eccellenza Ligure nel solidale nel 2021 e l’inaugurazione del salone ‘OrientaMenti’, alla presenza del Ministro dell'istruzione e del Presidente della Regione Toti, oltre a molti inviti a testimoniare in eventi di spicco.

"Un premio da condividere con tutta la mia città che mi è sempre vicino - ha ringraziato la ventunenne Miriam – un grazie all'amministrazione, all'opposizione, e a tutti gli abitanti del nostro paesino adottivo, sempre pronti a sostenere campagne solidali, iniziative e noi come famiglia”.

“Credetemi – evidenzia il padre Luca - al di là dei premi, l'affetto nei nostri confronti di tutta Ospedaletti, ci ha fatto sempre sentire a casa anche durante i lunghi ricoveri di nostra figlia. Grazie a tutti. Vi vogliamo bene”.