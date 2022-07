Imperia: rubinetti a secco ieri in alcuni condomini di Porto Maurizio, la protesta dei residenti

Gravi problemi per l’acqua, quelli segnalati dai residenti della zona bassa di via Terre Bianche a Imperia nella zona di Porto Maurizio.

Già dal pomeriggio di ieri la pressione dai rubinetti era decisamente diminuita, ma vista la situazione emergenziale, si è pensato ad un minimo di limitazione nell'ambito della crisi idrica. Ma, alle 21 i rubinetti sono andati a secco e i residenti della zona erano tutti senz’acqua. In molti hanno chiesto lumi a Rivieracqua che, pur facendo una serie di manovre sulla rete, non è riuscita a fare in modo che il prezioso liquido arrivasse a tutti.

“Pur comprendendo l'emergenza (sottolineando la massima attenzione e coscienza nell'uso da sempre) – ci scrive la nostra lettrice Miranda Buscaglia - iniziare con le fontane forse? Con un, ahinoi lo so, limitazione turistica? Ciò però che è inaccettabile è il mancato preavviso. Ricordo che 'vivono' anche persone anziane che con questo caldo si trovano ad affrontare un disagio che potevano ovviare diversamente. È veramente una vergogna, non degna di un paese civile in senso lato, ed in particolare per una cittadina con una densità e organizzazione che, io residente da poco, mai avrei immaginato. È ora di non esser passivi, i servizi base restano un diritto garantito e tra lo Stato e gli enti preposti, e scelti, e la popolazione ci deve essere collaborazione ma prima di tutto rispetto”.