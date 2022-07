Imperia: emergenza idrica, un bypass per alimentare il serbatoio Bardellini e aggiornamento dell’attività

Rivieracqua interviene sull’emergenza idrica, causata dal persistere del periodo siccitoso e sul territorio in cui Rivieracqua gestisce il Servizio Idrico Integrato ecco le attività poste in essere dall’Azienda per fronteggiare lo stato calamitoso.

La situazione di crisi idrica resta difficile sull’intero territorio imperiese ma, grazie a continui interventi eseguiti per bilanciare la rete e ristabilire un equilibrio del sistema, si sono registrate migliori condizioni del servizio soprattutto nelle zone del levante provinciale. In questo contesto sono state anche riparate alcune rotture sulla condotta adduttrice del Roya sia a Sanremo che nella tratta compresa tra Imperia e Diano Marina.

Continua intanto il servizio di trasporto d’acqua con autobotti nelle frazioni e nei Comuni in cui la situazione risulta più critica e, nel pomeriggio di oggi, si è reso disponibile, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione, anche l’autoarticolato della Croce Rossa da 32.000 litri a supporto di quelle già utilizzate.

Con la collaborazione del Comune di Diano San Pietro, si sta realizzando un by-pass di emergenza per meglio alimentare le zone in quota. A Cervo continuano i lavori per allestire l’area su cui domani saranno installati due serbatoi da circa 60.000 litri cadauno per incrementare la capacità di accumulo dell’acqua destinata al paese, località maggiormente colpita dalla crisi in atto.

Sono stati perfezionati gli affidamenti in somma urgenza per la realizzazione di un by pass per alimentare direttamente dall’acquedotto del Roya il serbatoio Bardellini, per un importo di circa 600mila euro, dedicato a servire il comprensorio di Imperia e del Dianese: tale intervento rappresenta il primo stralcio funzionale del più ampio progetto Master plan sistema acquedotto del Roya.