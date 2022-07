Bordighera: parcheggio selvaggio in via Sant'Ampelio, la segnalazione di un lettore (Foto)

Il nostro lettore Sandro M. ci scrive per segnalare una situazione di parcheggio selvaggio in via Sant'Ampelio.

“Scrivo in merito al solito parcheggio “consentito” ma non autorizzato o almeno così dovrebbe essere in via Sant’Ampelio a Bordighera. Le prime tre foto sono di ieri alle 15, le seconde tre sono di oggi più o meno alle 15.35. Mi chiedo possibile che non passi mai nessuno della Polizia Locale da codesta strada? Possibile che quasi ogni giorno debba rischiare su una strada che di fatto dovrebbe essere a due corsie invece così si riduce ad una sola? Senza che nessuno pensi che non è normale parcheggiare li? Possibile che le veda solo io le auto in questione?”.