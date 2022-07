Danni a Perinaldo per via del forte vento che nella notte ha soffiato sull'estremo Ponente.

Le raffiche hanno ribaltato e distrutto il tendone utilizzato per coprire i tavoli nella piazza della chiesa utilizzata per le feste estive.

La robusta struttura è stata ribaltata e pesantemente danneggiata tanto da essere ora inutilizzabile.

Il danno, comunque, non ferma il programma delle feste di Perinaldo che proseguirà regolarmente.