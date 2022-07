Sanremo: firmato il contratto per il parcheggio di piazza Eroi, il via ai lavori a inizio 2023. Biancheri: “Se ne parlava dall'82”

È stato firmato oggi, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Sanremo, del legale rappresentante dell'associazione temporanea d'imprese Cooperativa Edile Appennino e del legale rappresentante dell'ente finanziatore Iccrea Bancalmpresa, il contratto per l'attivazione di un partenariato pubblico privato per la progettazione esecutiva, il finanziamento, la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di 20 anni del nuovo parcheggio interrato in piazza Eroi Sanremesi.



Il sindaco Alberto Biancheri, che in questi anni ha voluto e seguito personalmente quest'opera, insieme agli assessori Massimo Donzella e Mauro Menozzi, così commenta: “Il parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi, con la riqualificazione di tutta l'area attigua, era un impegno assunto come Amministrazione con la città e oggi arriva a un punto di svolta con la firma del contratto. Negli ultimi quattro decenni abbiamo sentito promettere quest'opera senza mai vederne la realizzazione mentre, nella vicina Francia e nelle principali città italiane ed europee, la costruzione di parcheggi interrati vedeva il rifiorire di nuovi spazi urbani. Oggi colmiamo questo gap con un'infrastruttura tra le più importanti degli ultimi 20 anni. Verranno realizzati oltre 200 nuovi posti auto in una città che da sempre ne soffre la carenza e sarà creata una piazza nuova con spazi pedonali, verde e giochi d'acqua in un'area centrale di Sanremo che, commercialmente e urbanisticamente, aveva bisogno di nuova vita e che, grazie ai 14 milioni di euro ottenuti per la Pigna tramite il PNRR, vedrà un ulteriore impulso rigenerativo. Voglio ringraziare i soggetti proponenti, i progettisti, gli assessori e i consiglieri che hanno seguito l'iter del progetto insieme ai consulenti e i nostri uffici, per il lungo lavoro di questi anni che ha portato alla firma di oggi”.



A circa tre anni dall'avvio del suo secondo mandato, il sindaco traccia anche un bilancio: “Il secondo mandato è stato fin qui profondamente segnato dalla straordinarietà dei tempi che viviamo, con la pandemia di Covid-19 che ha compromesso sanità, finanze e vita quotidiana, con la guerra e i rincari energetici, con il dramma delle autostrade liguri che viviamo ogni giorno e oggi con una preoccupante inflazione. Nonostante tutto ciò, l'Amministrazione comunale ha saputo tenere barra dritta sugli impegni presi con la cittadinanza. Abbiamo concluso i lavori per il completamento di via Matteotti e piazza Borea d'Olmo, terminato la riqualificazione dell'Auditorium Franco Alfano e fatto partire i lavori del Palazzetto dello Sport e quelli del Green Park a Pian di Poma. Inoltre, stiamo per terminare il Tempio crematorio e l'intervento sulla Parà-Verezzo, abbiamo ottenuto 14 milioni per la rigenerazione urbana della Pigna tramite il PNRR e altri 10 milioni per le scuole di Valle Armea e la riqualificazione di Villa Mercede, che portano a 25 milioni circa l'investimento complessivo sulle scuole generato in 8 anni dalla mia amministrazione: una cifra credo mai vista nel secondo dopoguerra a Sanremo. Oggi abbiamo firmato il contratto per il parcheggio di piazza Eroi Sanremesi, ora serve lo scatto finale sui progetti del Porto Vecchio e Portosole. Candidarsi a sindaco di Sanremo non significa cercare un trampolino per la carriera politica, ma poter realizzare i propri sogni, è il motivo per il quale mi sono candidato, cercare di lasciare un'idea di città a una Sanremo che amo profondamente e che ha bisogno di infrastrutture e di crescere. Non possiamo solo puntare sul turismo, ma dobbiamo creare nuovi spazi per migliorare la nostra città”.

Il progetto del parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi, curato dal pool di ingegneri Pierfrancesco Russo, Giovanni Rolando e Giuseppe Andrea Campagna, coadiuvati dal geologo Roberto Castellano e dall'archeologo Claudio Mastrantuono, prevede la realizzazione di 201 posti auto, distribuiti su tre piani interrati per una superficie complessiva di 6000 metri quadri, con una nuova piazza pedonale di 3300 metri quadri rivestita di pietra locale.

L'opera verrà realizzata con la formula del leasing in costruendo, un partenariato pubblico privato che prevede la progettazione esecutiva, il finanziamento, la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di anni 20 del nuovo parcheggio interrato in piazza Eroi Sanremesi, per un totale di 13 milioni di euro in 20 anni. Con la firma del contratto di oggi si apre la fase di progettazione esecutiva e la conferenza dei servizi, che dovrebbero concludersi entro la fine dell'anno. Il via ai lavori è quindi previsto per inizio 2023 ed è previsto che l’opera venga conclusa in 18 mesi.

L’assessore ai Lavori pubblici e Viabilità Massimo Donzella spiega: “La trasformazione di piazza Eroi Sanremesi si inquadra come una delle opere più importanti degli ultimi decenni. Una distesa di macchine diventerà un nuovo spazio pubblico per la cittadinanza, completamente integrato con l'area della Pigna: una trasformazione urbanistica che darà un forte impulso commerciale alla zona. Senza dimenticare l'aspetto viabilistico legato ai parcheggi: quelli delle auto che verranno praticamente raddoppiati, e per una città come la nostra che ne ha sempre sofferto la mancanza è un passaggio fondamentale, e quelli per le moto, verso cui si è posta grande attenzione per poter mantenere la sessa offerta tra la parte alta e bassa della piazza”.

Anche il verde e l'arredo sono stati oggetti di lavori importanti: “C'è stato un lungo confronto son il sindaco e i progettisti, con l'ausilio della commissione, per arrivare alla proposta che ritengo davvero molto valida. Ci saranno fontane e giochi d’acqua, sedute, nuovi punti luce e soprattutto molte nuove piantumazioni: in una piazza che oggi vede la presenza di una sola palma, nascerà infatti un filare di platani che daranno una forte impronta alla nuova piazza - spiega l'assessore al Verde e all'Arredo urbano Mauro Menozzi che poi illustra anche la situazione inerente al mercato ambulante bisettimanale - con l'inizio dei lavori tra qualche mese, il mercato dovrà essere spostato e abbiamo già organizzato alcune riunioni tematiche anche con le associazioni di categoria. Tra le ipotesi, il lungomare Italo Calvino, dove già si era svolto con buoni risultati durante il periodo pandemico. Poi c'è una seconda possibilità, attualmente in fase di studio e per la quale abbiamo chiesto approfondimenti tecnici agli uffici, che prevede una sorta di mercato diffuso tra alcune piazze ravvicinate del centro. Una soluzione, questa, che permetterebbe da un lato il mantenimento dei posti auto sul lungomare, dall'altro di preservare l’indotto commerciale del mercato bisettimanale”.