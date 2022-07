Sanremo: operazione ‘Alto Impatto’, duecento persone identificate, controlli a tre locali, tre denunciati

E' stata intensificata l’attività di controllo del territorio di Sanremo predisposta dal Questore Giuseppe Peritore fortemente voluta nella cittadina rivierasca che, come ogni anno, nel periodo estivo, è presa d’assalto da migliaia di turisti, italiani e stranieri.

Gli uomini del Commissariato di Sanremo, con il prezioso aiuto del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, hanno setacciato ogni angolo la città, controllando circa 200 persone e 50 veicoli. L’operazione di polizia è durata tutta la serata e, con l’ausilio anche della Polizia Locale di Sanremo, sono stati fatti accertamenti accurati in alcuni locali del centro cittadino.

In uno di questi venivano sono stati denunciati titolare e barista, per aver servito un alcoli ad una minore di 16 anni, poi riaffidata ai genitori. Durante la stessa serata è stato multato un locale nella città vecchia, senza la licenza di vendita. All’interno anche un senegalese, poi indagato in stato di libertà per violazione alle norme in materia di stranieri.

In corso Orazio Raimondo, gli agenti hanno multato una prostituta romena. La donna era sul suolo pubblico in abbigliamento succinto e con atteggiamenti inequivocabili ad offrire prestazioni sessuali, tanto da causare addirittura un rallentamento pericoloso della circolazione stradale in quel tratto. Alla donna è stato elevato un ‘Daspo urbano’ ed è stata allontanata.