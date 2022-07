CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 23 luglio 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- THOR: LOVE AND THUNDER – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 - di Taika Waititi - con Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi – Azione/Avventura/Fantasy - "Thor affronta un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora: è alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher, che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria, Korg e dell'ex fidanzata Jane Foster che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- THE TWIN - L'ALTRO VOLTO DEL MALE – ore 16.30 - 19.30 - 21.30 - di Taneli Mustonen - con Teresa Palmer, Steven Cree, Barbara Marten, Tristan Ruggeri, Ergo Küppas – Drammatico/Horror - "A seguito di un tragico incidente che ha causato la morte di uno dei loro gemelli, Rachel e il marito Anthony si trasferiscono dall'altra parte del mondo con il figlio sopravvissuto nella speranza di costruirsi una nuova vita. Quello che inizia come un periodo di guarigione prende presto una svolta inquietante quando Rachel inizia a svelare la tortuosa verità su suo figlio e affronta le forze malvagie che tentano di impadronirsi di lui…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- ELVIS – ore 17.00 - 21.00 - di Baz Luhrmann - con Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge – Biografico/Drammatico/Musicale - "Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley, viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l'enigmatico manager, il colonnello Tom Parker. La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell'arco temporale di oltre 20 anni, dall'ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti, sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell'innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley…”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- PETER VA SULLA LUNA – ore 17.00 - 19.30 - di Ali Samadi Ahadi - Animazione - "Ѐ dura la vita del fratello maggiore, soprattutto quando si ha a che fare con una peste combinaguai come sorella! Nel pieno della notte, Peter, un giovane nerd appassionato dello Spazio, scopre che Anne, la sua sorellina tutta pepe e fantasia, è scomparsa. Partito subito alla sua ricerca, viene catapultato magicamente a Campo Stellato, dove l'Uomo del Sonno e Ronzolino, un incredibile maggiolino parlante, lo convincono che Anne è tenuta prigioniera sulla Luna dal malvagio Uomo Luna. Per salvare la sorella dalle grinfie di questo mostro lunare, avrà bisogno dell'aiuto di un ‘dream team’ (per modo di dire!), composto dall'Uomo del Sonno, un tenero vecchietto che soffre di narcolessia improvvisa e da Ronzolino, che si finge morto al primo pericolo. Peter si ritrova così in una fantastica avventura spaziale per liberare Anne e sventare il perfido piano di conquista dell'Universo da parte dell'Uomo Luna…”

Voto della critica: **

- TOP GUN: MAVERICK – ore 21.15 - di Joseph Kosinski - con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell – Azione - "Il Capitano di Vascello Pete ‘Maverick’ Mitchell è uno dei migliori - e più spericolati - piloti della marina e nonostante trent'anni di carriera è rimasto esattamente dove vuole essere, sul sedile del pilota piuttosto che dietro una scrivania. Maverick collauda nuovi prototipi di velivoli, spingendoli e spingendosi oltre i limiti. Stavolta però, viene chiamato per addestrare un team di allievi Top Gun, su consiglio dell'Ammiraglio Kazansky, nome in codice Iceman. Tra i piloti che Maverick dovrà addestrare per una missione segreta c'è anche Nick ‘Rooster’ Bradshaw, il figlio di Goose, il defunto compagno di volo di Mav. Affrontando i fantasmi del passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi…”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- BATMAN BEGINS (2005) – ore 17.00 - 21.00 – di Christopher Nolan - con Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Morgan Freeman, Gary Oldman, Ken Watanabe - Fantastico - "Dopo l'assassinio dei suoi genitori, Bruce Wayne decide di andare in giro per il mondo alla ricerca degli strumenti più sofisticati per combattere le ingiustizie e coloro che terrorizzano il mondo. Tornato a Gotham City, inizia a vestire i panni del suo alter ego: l'eroe mascherato Batman che usa la forza, l'intelligenza e ogni altro mezzo disponibile per combattere le forze del male che minacciano la città…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- SECRET LOVE – ore 16.45 - 19.15 - 21.30 - di Eva Husson - con Odessa Young, Josh O'Connor, Sope Dirisu, Olivia Colman, Colin Firth - Drammatico - "In una calda giornata di primavera del 1924, la giovane domestica Jane Fairchild essendo orfana si ritrova sola nel giorno della Festa della mamma. I suoi datori di lavoro, il signore e la signora Niven non sono in casa e la ragazza coglie questa rara occasione per condividere un momento speciale con il suo amore segreto Paul, un giovane che vive nella casa accanto, di cui Jane è innamorata nonostante lui sia fidanzato con un'altra donna, un'amica d'infanzia, figlia di amici dei suoi genitori. E proprio in quel giorno, una serie di eventi che nessuno avrebbe potuto prevedere cambieranno per sempre il destino di Jane…”

Voto della critica: ***

Cinema all'Aperto in piazza Borea D'olmo (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- TOP GUN: MAVERICK – ore 21.15 - di Joseph Kosinski - con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell – Azione - "Il Capitano di Vascello Pete ‘Maverick’ Mitchell è uno dei migliori - e più spericolati - piloti della marina e nonostante trent'anni di carriera è rimasto esattamente dove vuole essere, sul sedile del pilota piuttosto che dietro una scrivania. Maverick collauda nuovi prototipi di velivoli, spingendoli e spingendosi oltre i limiti. Stavolta però, viene chiamato per addestrare un team di allievi Top Gun, su consiglio dell'Ammiraglio Kazansky, nome in codice Iceman. Tra i piloti che Maverick dovrà addestrare per una missione segreta c'è anche Nick ‘Rooster’ Bradshaw, il figlio di Goose, il defunto compagno di volo di Mav. Affrontando i fantasmi del passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- THE FORGIVEN – ore 21.15 - di John Michael McDonagh - con Jessica Chastain, Matt Smith, Ralph Fiennes, Caleb Landry Jones, Abbey Lee - Drammatico - "Jo e David Henninger si recano in Marocco per un esclusivo party nella casa di amici nei pressi dell'Alto Atlante. Durante il lungo viaggio in macchina, David investe accidentalmente un giovane del posto, uccidendolo. La coppia porta il corpo del ragazzo nella villa in cui sono stati invitati e i tentativi dei padroni di casa di mantenere l'atmosfera festosa vengono interrotta dall'arrivo del padre del giovane…”

Voto della critica:***

SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- TOP GUN: MAVERICK – ore 21.30 - di Joseph Kosinski - con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell – Azione - "Il Capitano di Vascello Pete ‘Maverick’ Mitchell è uno dei migliori - e più spericolati - piloti della marina e nonostante trent'anni di carriera è rimasto esattamente dove vuole essere, sul sedile del pilota piuttosto che dietro una scrivania. Maverick collauda nuovi prototipi di velivoli, spingendoli e spingendosi oltre i limiti. Stavolta però, viene chiamato per addestrare un team di allievi Top Gun, su consiglio dell'Ammiraglio Kazansky, nome in codice Iceman. Tra i piloti che Maverick dovrà addestrare per una missione segreta c'è anche Nick ‘Rooster’ Bradshaw, il figlio di Goose, il defunto compagno di volo di Mav. Affrontando i fantasmi del passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi…”

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- SECRET LOVE – ore 16.30 - 18.30 - 21.00 - di Eva Husson - con Odessa Young, Josh O'Connor, Sope Dirisu, Olivia Colman, Colin Firth - Drammatico - "In una calda giornata di primavera del 1924, la giovane domestica Jane Fairchild essendo orfana si ritrova sola nel giorno della Festa della mamma. I suoi datori di lavoro, il signore e la signora Niven non sono in casa e la ragazza coglie questa rara occasione per condividere un momento speciale con il suo amore segreto Paul, un giovane che vive nella casa accanto, di cui Jane è innamorata nonostante lui sia fidanzato con un'altra donna, un'amica d'infanzia, figlia di amici dei suoi genitori. E proprio in quel giorno, una serie di eventi che nessuno avrebbe potuto prevedere cambieranno per sempre il destino di Jane…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- THOR: LOVE AND THUNDER – ore 21.00 - di Taika Waititi - con Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi – Azione/Avventura/Fantasy - "Thor affronta un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora: è alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher, che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria, Korg e dell'ex fidanzata Jane Foster che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- MADRES PARALELAS – ore 21.00 – di Pedro Almodóvar - con Rossy De Palma, Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde - Drammatico - "Due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un'adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell'ospedale come delle sonnambule. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due ed il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe…”

Voto della critica: ****





