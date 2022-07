Taggia: stop agli abbandoni dai cassonetti nella zona di Beuzi, posizionate le fototrappole per colpire i 'furbetti' (Foto)

A Taggia, sono state posizionate le fototrappole sull’area dei cassonetti della spazzatura di Beuzi. La soluzione adottata dal Comune nasce per contrastare il fenomeno degli abbandoni che hanno fatto di questo spazio una vera e propria discarica abusiva.



Appena alcuni giorni fa abbiamo documentato lo stato di degrado che interessava e ancora interessa l’area dei cassonetti di Beuzi. Nonostante un passaggio per il ritiro una volta alla settimana, intorno ai bidoni e anche all’interno viene lasciato ogni genere di rifiuto. Un problema non da poco se si considera che qui dovrebbero conferire solo i pochi abitanti della frazione.



L’amministrazione è corsa ai ripari con un sopralluogo immediato dell’assessore all’ambiente, Daniele Festa e del responsabile per la zona di Amaie Energia, Davide Birri. Dopo un giorno di lavoro, l’area dei cassonetti è stata ripulita ma questa azione straordinaria ha ovviamente portato via tempo ad altri servizi sul territorio. Senza contare che la tregua è durata appena pochi giorni, con gli incivili che si sono tornati nuovamente a servire di questo spazio.



Con il posizionamento delle fototrappole il Comune punta a debellare i responsabili degli abbandoni. Dal sopralluogo emerse che molti rifiuti erano provenienti anche dal vicino comune di Sanremo ma non è dato sapere se a fronte degli elementi identificativi siano state poi emesse relative multe.



Le fototrappole dovrebbero essere ulteriore deterrente contro gli abbandoni garantendo la possibilità di riprendere anche con il buio, targhe e volti. Se anche questo sistema non risultasse efficace c’è la possibilità che il Comune proceda o allo spostamento dei bidoni in un’altra area più interna e vicina agli abitanti di Beuzi, oppure, in ultima analisi, alla rimozione della batteria intera. Una eventualità quest’ultima che costituirebbe un bel problema per i cittadini di questa zona che da tempo lottano contro chi si è appropriato dei loro bidoni lasciando di tutto dentro e fuori e costringendo spesso le famiglie a tenersi la spazzatura in casa per evitare di lasciarla fuori dai cassonetti contribuendo a loro volta ad una grave situazione di degrado.