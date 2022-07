Arpal conferma l'avviso per disagio fisiologico da caldo per oggi e domani

Non molla la morsa del caldo sulla Liguria e Arpal ha confermato l'avviso meteorologico per disagio fisiologico da caldo per oggi e domani. Nonostante il lieve calo delle temperature, specie sulla costa, aumenterà l'umidità per l'instaurarsi di un debole flusso meridionale.

Permane quindi l'elevato disagio fisiologico per caldo anche nella nostra provincia, specie nelle aree urbane e nelle valli interne, moderato altrove; la situazione verrà rivalutata come sempre domani.