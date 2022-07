Prolungato da Arpal l'avviso per 'disagio da caldo': le minime di stanotte vicine ai 30 gradi in quasi tutta la provincia

L’ondata di caldo intenso continua a anche la nostra provincia e il disagio fisiologico resta elevato su tutta la regione, in particolar modo sul versante marittimo.

Anche in questi giorni sarà protagonista l’alta pressione subtropicale mentre i venti settentrionali che hanno creato l’effetto ‘favonio’ si andranno progressivamente attenuando tra oggi e domani. Ciò non toglie, comunque, che le temperature restino elevate, ben sopra la media. Tra l’altro questa sera martedì potrebbe registrarsi un aumento del tasso di umidità. Giovedì, invece, le temperature massime sulla costa subiranno un lieve calo ma è atteso un nuovo aumento dell’umidità.

Per questo Arpal ha confermato e prolungato l’avviso meteorologico per ‘disagio fisiologico da caldo’ per oggi, domani e giovedì mentre domani verranno fatte ulteriori valutazioni relative al prosieguo della settimana.

Le temperature minime della notte hanno sfiorato in molti casi i 30 gradi, con Sanremo che ha registrato il picco massimo con 28,7. A seguire Ventimiglia con 28,4, Cipressa 27,4 e Imperia 27. E’ andata meglio ovviamente sulle località di montagna, anche se le minime sono quasi tutte rimaste sopra i 20 gradi, a confermare il gran caldo un po’ ovunque. Con Triora a 20 gradi troviamo al di sotto: Apricale 19,3, Verdeggia 17,2, Pigna 16,5, Poggio Fearza 16,3 e Col di Nava 15,8.

Con i dati aggiornati alle 11.30 (e quindi suscettibili di innalzamenti nella fascia oraria compresa tra le 13 e le 14.30) troviamo la punta massima a Borgomaro con 36,2, seguita da Diano Castello con 35,9, Pieve di Teco 35,3, Dolcedo e Dolceacqua 34,8, Rocchetta Nervina e Pornassio 34,3, Ranzo 34, Pontedassio 33,5, Ventimiglia 33,3, Airole 33,2, Triora 32,4, Cipressa 32,1, Sanremo 31,5, Seborga 31,4, e Col di Nava 30,8.

Sotto i 30 gradi Imperia, ferma a 27 e poche altre, comunque sempre vicine ai 30 gradi. Per i prossimi giorni la situazione non cambierà, con le temperature massime sempre oltre i 30 gradi e le minime che non scenderanno sotto i 25. Il torrido luglio, quindi, prosegue.

“Non c'è bisogno del bollino rosso per vedere che siamo a temperature molto importanti, lo sono in tutta Europa. Occorre ovviamente prudenza, soprattutto da parte dei soggetti più fragili, anziani e persone che soffrono di alcune patologie”. Lo ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti in vista delle due giornate da allerta rossa per il caldo che sta attraversando la nostra regione.

“Ovviamente – ha aggiunto Toti - i consigli sono quelli banali ma utili sempre: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, cercare di evitare una sovralimentazione che possa affaticare l'organismo. Il nostro organismo sanitario è tutto in allerta, il piano caldo è scattato in tutta la regione, non ci sono cure per il caldo, ci vuole un po' di pazienza e sopportazione, chi può faccia un bel bagno al mare, chi non può cerchi di non uscire nelle città arroventate nelle ore più calde della giornata”.