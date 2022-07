‘Tabù - pensées interdites’: il nuovo dinner show nel Rooftop del Casinò di Sanremo

“Frigo - Not Just A Dinner”, il nuovo elegante Show Restaurant situato nella splendida e maestosa terrazza del Casinò di Sanremo presenta un nuovo format di “food entertainment experience”.

Sabato prossimo dalle 21 la città dei fiori verrà deliziata dalla serata “Tabù - Pensées Interdites". Un mix tra cucina e intrattenimento che si trasformerà in una cena spettacolo unica nel suo genere rievocando i migliori dinner show presenti sul mercato mondiale. Sorpresa e stupore sono due elementi che chiamano in causa un momento “giocoso” accompagnato ad una “coccola per il palato” grazie alle prelibatezze di una cucina gourmet.

Una deliziosa cena servita, caratterizzata da una selezione di piatti raffinati, una cantina di etichette ricercate unite ad esibizioni e performance tanto stravaganti quanto spettacolari. L’evento combinerà dunque il piacere del cibo con l’aspetto ludico, offrendo così un intrattenimento completo per tutta la durata della serata, apprezzata sia da spettatori locali che da clienti stranieri.

Sarà un’ evento moderno, sensuale e coinvolgente in cui l'eccellente aspetto culinario, le scenografie, i costumi, le luci ed i colori faranno vivere un'esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti. Una delle più grandi caratteristiche è la transizione graduale dalla cena e spettacolo ad un ritmo crescente che asseconda il calar della notte per ballare e divertirsi concludendo la serata nel migliore dei modi sorseggiando un ottimo cocktail con vista.

La serata era stata inizialmente pensata come un evento a porte chiuse con accesso esclusivamente riservato agli invitati, ma per offrire a tutti la possibilità di partecipare a questa esclusiva anteprima si è deciso di aprire anche al pubblico. I dettagli degli eventi saranno presto pubblicati sul sito web www.frigosanremo.com.