I Carabinieri di Imperia hanno denunciato un 37enne italiano per possesso di sostanze stupefacenti e anche per guida in stato di alterazione.

L’uomo è stato fermato alla guida della sua auto e, dopo aver constatato lo stato di alterazione è stato portato a casa. A seguito della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 850 gr di marijuana, segnalando il 37enne all’Autorità giudiziaria.