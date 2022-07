Sanremo: fino al 7 agosto al Forte Santa Tecla in mostra le opere di Kim Boulukos e Leo Wesel

A Sanremo, Forte Santa Tecla ospita, dall'8 luglio al 7 agosto, la mostra “Ancestral howl – In mezzo a terra, cielo e mare” con opere degli artisti Kim Boulukos e Leo Wesel. Un percorso artistico che racconta l’ancestrale necessità dell’uomo di rappresentare la natura, in un gesto creativo non solo fonte di gioia ma spesso anche un richiamo lamentoso verso il cielo.

"Da qui il titolo della mostra “Ancestral Howl” (ululato ancestrale) – In mezzo a terra, cielo e mare” che sintetizza il percorso artistico dei due autori ed, in generale, l’atto creativo dell’interpretazione della natura da parte dell’uomo sin dalla Preistoria. - spiegano dal Forte - L’estrema sintesi delle opere dei due autori ben si colloca negli spazi di Forte Santa Tecla dove la scabra matericità dell’architettura connota gli spazi del percorso espositivo, diventando un tutt’uno con le opere, ricreando quasi le atmosfere delle caverne che hanno ospitato le prime opere artistiche dell’uomo preistorico in questa ancestrale ricerca della rappresentazione della natura".

"La mostra quindi non sarà solo l’occasione di ammirare l’opera dei due autori ma anche di scoprire il Forte attraverso il filtro dell’arte contemporanea con nuovi ed inaspettati scenari. La mostra osserverà il seguente orario: da Martedì a Domenica dalle 17:30 alle 22:30. Durante tutto il periodo della mostra sarà possibile visitare il Forte e le terrazze. Ingresso 4,00 euro, ridotto 2,00 euro (tra i 18 ed i 25 anni), gratuito sotto i 18 anni" - concludono dal Forte.