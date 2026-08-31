Tre serate dedicate alla birra e alla cucina, a Bordighera torna BeerinBo' (Foto e video)

Tre serate dedicate alla birra artigianale, alla cucina e alla musica dal vivo. A Bordighera torna BeerinBo'. Dal 3 al 5 settembre i giardini Lowe ospiteranno la rassegna enogastronomica, giunta alla sua settima edizione, con birrifici selezionati e specialità gastronomiche dei ristoratori partecipanti che cittadini e turisti potranno scoprire e gustare dalle 18 all'1.

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Riviera, il Festival di birra e cucina, organizzato da Confcommercio e Bevox di Filippo Antonio Devia con la collaborazione e il patrocinio del comune di Bordighera e di Regione Liguria. "È davvero un piacere ritornare ai giardini Lowe per uno degli appuntamenti più piacevoli e conviviali della nostra estate. BeerinBÓ è una manifestazione che mi piace particolarmente perché racchiude tante cose nelle quali crediamo: la voglia di stare insieme, la qualità dei prodotti, la valorizzazione delle realtà artigianali e del nostro territorio, la musica e soprattutto quella capacità di vivere gli spazi della città che rende Bordighera così speciale" - dice il sindaco Marzia Baldassarre - "Per tre sere questi giardini diventano un luogo di incontro, dove possiamo assaggiare birre artigianali e prodotti del territorio, ascoltare musica, incontrarci e semplicemente trascorrere qualche ora insieme ed è forse proprio questo uno degli aspetti più belli degli eventi che abbiamo cercato di proporre durante questa estate: creare occasioni per vivere Bordighera. Abbiamo avuto un’estate davvero ricca, fatta di cultura, spettacoli, musica, sport, iniziative per le famiglie e manifestazioni enogastronomiche. BeerinBÓ arriva quasi a chiudere questo percorso estivo e lo fa nel modo forse più semplice e bello: attorno a un tavolo, con qualcosa di buono da assaggiare e con il piacere della compagnia. Vorrei ringraziare Confcommercio, con cui questo evento è stato realizzato, tutti i birrifici, gli operatori e le attività presenti, chi si è occupato dell’organizzazione e naturalmente tutti coloro che lavorano dietro le quinte perché appuntamenti come questo possano svolgersi al meglio. Una città è viva quando le sue piazze, i suoi giardini e i suoi spazi diventano luoghi di incontro e vedere i Giardini Lowe pieni di persone è certamente una delle immagini più belle di Bordighera. Invito tutti a queste tre serate per assaggiare, scoprire, ascoltate buona musica e soprattutto stare insieme. Con un’unica raccomandazione, naturalmente: gustiamo dell’ottima birra artigianale ma facciamolo sempre con responsabilità! Buon BeerinBÓ a tutti".

Musica dal vivo, dj set, giochi, balli e spettacoli animeranno le tre serate. "BeerinBo' allunga a settembre la stagione estiva degli eventi in Riviera e si conferma un punto di riferimento per chi ama la birra artigianale, il buon cibo e l'atmosfera di festa" - dice Andrea Bosio, presidente di Confcommercio Bordighera - "Non solo degustazioni. Il festival è anche musica, ballo, intrattenimento e socialità, pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età di appassionati e non, in tre serate di festa a convivialità. BeerinBo' 2026 rafforza così la sua vocazione di evento che unisce territorio, gastronomia, bevande e intrattenimento, contribuendo alla promozione dei produttori artigianali provenienti da tutta Italia e della Riviera ligure che li ospita".

"Ritorna anche quest'anno l'area dedicata al mondo della mixology e dei distillati con accanto ai birrifici artigianali e agli stand gastronomici una distilleria di gin locale e un'area dedicata ai cocktail miscelati per ampliare l'esperienza del pubblico e valorizzare nuove eccellenze e abbinamenti" - aggiunge Filippo Antonio Devia di Bevox - "Anche quest'anno protagoniste numerosissime eccellenze del territorio e da tutto il nord Italia con le loro proposte uniche pronte a soddisfare ogni tipo di parlato e desiderio. Si potranno incontrare volti noti alla città, ormai affezionati alla manifestazione, a Bordighera e ai suoi cittadini ma anche novità assolute entusiaste di iniziare a collaborare a questa iniziativa. Tre serate di serenità e festa a partire dell'ora dell'aperitivo con birre e cocktail di ogni genere, abbinati a gastronomia e street food per celebrare insieme la fine della stagione mangiando, ridendo, cantando e ballando tutti insieme. Il programma completo della manifestazione, delle esibizioni, degli spettacoli e del resto dell'intrattenimento sono disponibili su tutte le pagine ufficiali".